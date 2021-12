Desmond Tutu, militant sud-africain pour l’égalité, décède à 90 ans

L’ecclésiastique dynamique et franc a utilisé sa chaire en tant que premier évêque noir de Johannesburg et plus tard archevêque du Cap, ainsi que de fréquentes manifestations publiques pour galvaniser l’opinion publique contre les inégalités raciales à la fois dans son pays et dans le monde.

Desmond Tutu, militant sud-africain pour la justice raciale et les droits des LGBT, lauréat du prix Nobel de la paix et archevêque anglican à la retraite du Cap, est décédé, a annoncé dimanche le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il avait 90 ans.

Ennemi intransigeant de l’apartheid, le régime brutal d’oppression sud-africain à nouveau la majorité noire, Tutu a travaillé sans relâche, mais sans violence, pour sa chute.

L’ecclésiastique dynamique et franc a utilisé sa chaire en tant que premier évêque noir de Johannesburg et plus tard archevêque du Cap, ainsi que de fréquentes manifestations publiques pour galvaniser l’opinion publique contre les inégalités raciales à la fois dans son pays et dans le monde.

