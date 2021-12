Desmond Tutu, militant sud-africain pour l’égalité, mort à 90 ans

JOHANNESBURG — Desmond Tutu, militant sud-africain pour la justice raciale et les droits des LGBT, lauréat du prix Nobel de la paix et archevêque anglican à la retraite du Cap, est décédé, a annoncé dimanche le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il avait 90 ans.

Ennemi intransigeant de l’apartheid – le régime brutal d’oppression sud-africain contre la majorité noire – Tutu a travaillé sans relâche, mais sans violence, pour sa chute.

L’ecclésiastique dynamique et franc a utilisé sa chaire en tant que premier évêque noir de Johannesburg et plus tard archevêque du Cap, ainsi que de fréquentes manifestations publiques pour galvaniser l’opinion publique contre les inégalités raciales à la fois dans son pays et dans le monde.

La mort de Tutu dimanche « est un autre chapitre de deuil dans les adieux de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée », a déclaré Ramaphosa dans un communiqué.

L’AFRIQUE DU SUD A PEUT-ÊTRE ATTEINT LE PIC D’OMICRON APRÈS UNE RÉCENTE CHUTE DES CAS DE COVID-19

« Des trottoirs de la résistance en Afrique du Sud aux chaires des grandes cathédrales et lieux de culte du monde, en passant par le cadre prestigieux de la cérémonie du prix Nobel de la paix, l’Arche s’est distinguée en tant que champion non sectaire et inclusif des droits humains universels. «

Tutu avait été hospitalisé plusieurs fois depuis 2015, après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 1997. Ces dernières années, lui et sa femme, Leah, vivaient dans une communauté de retraités à l’extérieur du Cap.

Tout au long des années 1980 – lorsque l’Afrique du Sud était en proie à la violence anti-apartheid et à un état d’urgence donnant à la police et à l’armée des pouvoirs étendus – Tutu était l’un des Noirs les plus en vue capables de dénoncer les abus.

Un esprit vif a allégé les messages percutants de Tutu et a réchauffé des manifestations, des funérailles et des marches autrement sombres. Petit, courageux, tenace, il était une force formidable, et les dirigeants de l’apartheid ont appris à ne pas négliger son talent astucieux pour citer des Écritures appropriées afin d’exploiter un soutien juste pour le changement.

Le prix Nobel de la paix en 1984 a souligné sa stature comme l’un des champions les plus efficaces au monde des droits de l’homme, une responsabilité qu’il a prise au sérieux pour le reste de sa vie.

Avec la fin de l’apartheid et les premières élections démocratiques d’Afrique du Sud en 1994, Tutu a célébré la société multiraciale du pays, la qualifiant de « nation arc-en-ciel », une expression qui traduisait l’optimisme grisant du moment.