Desmond Tutu, repose en puissance

L’archevêque Desmond Tutu est décédé le lendemain de Noël à l’âge de 90 ans. Le lauréat du prix Nobel de la paix était un chef de file du mouvement visant à renverser l’apartheid, le système brutal de ségrégation raciale sud-africain. Après cette victoire historique et l’élection de Nelson Mandela comme premier président noir d’Afrique du Sud en 1994, Tutu a dirigé la Commission vérité et réconciliation, poursuivant la justice réparatrice plutôt que le châtiment. Après cela, Tutu a continué à manifester et à s’exprimer dans le monde entier pour la justice, la paix, l’égalité des femmes, les droits des homosexuels, en solidarité avec les Palestiniens, et plus encore.

Né en Afrique du Sud en 1931, Tutu a grandi sous des lois racistes imposées au cours de siècles de colonialisme. En 1948, le Parti national suprémaciste blanc pur et dur a balayé les élections et a institué l’apartheid. En tant qu’étudiant au début des années 1950, Tutu a rencontré Nelson Mandela. Ils ne se reverront plus pendant près de 40 ans, jusqu’à ce que Mandela ait purgé 27 ans de prison.

Tutu devint prêtre anglican et monta rapidement dans le clergé. Il a pris en charge le Conseil des Églises d’Afrique du Sud, le transformant en une importante organisation de défense des droits de l’homme. Il a mobilisé l’opposition nationale et internationale à l’apartheid, y compris un boycott économique international de l’Afrique du Sud.

Témoignant devant le Congrès américain en 1984, Tutu a dénoncé l’administration Reagan :

« L’apartheid est aussi mauvais, aussi immoral, aussi antichrétien, à mon avis, que le nazisme. Et à mon avis, le soutien et la collaboration de l’administration Reagan avec elle sont tout aussi immoral, pervers et totalement anti-chrétien.

Plus tard cette année-là, il a reçu le prix Nobel de la paix.

« Les gouvernements ne représentent pas toujours leur peuple », a déclaré Tutu lors de la Conférence mondiale contre le racisme de 2001 à Durban, en Afrique du Sud, reflétant l’importance de l’action populaire aux États-Unis pour surmonter le soutien de Reagan au régime d’apartheid. « Nous avons essayé de persuader la Maison Blanche Reagan d’imposer des sanctions contre l’Afrique du Sud. Et la Maison Blanche Reagan était fermement opposée à cela. Nous avons lancé un appel au-dessus de leurs têtes, au peuple. Et ils étaient fantastiques. La réponse fut que le climat moral aux États-Unis changea. Et ils n’ont pas seulement adopté la législation anti-apartheid, ils ont rassemblé une dérogation au veto présidentiel. »

Tutu faisait référence au veto de Reagan sur la loi globale anti-apartheid de 1986, qui avait été adoptée par les deux chambres du Congrès avec un soutien écrasant. Le Sénat sous contrôle républicain a annulé le veto de Reagan par un vote de 78-21.

« Les dirigeants de l’apartheid ont mordu la poussière, comme tous les oppresseurs l’ont toujours fait, car c’est un univers moral », a déclaré Tutu en 2007 dans un discours prononcé à la Old South Church de Boston. « Le bien et le mal comptent. Il ne peut pas arriver que le mal, l’injustice et l’oppression aient le dernier mot. Non, en fin de compte la bonté, la justice, la liberté, celles-ci prévaudront.

L’archevêque Tutu a prononcé le discours de Boston peu de temps après l’Université St. Thomas à Minneapolis/St. Paul a annulé une invitation à prendre la parole en raison de sa solidarité indéfectible avec les Palestiniens. Face à une réaction du public, l’université catholique est alors revenue sur sa propre décision et a adressé à Tutu des excuses et une réinvitation. Il a élaboré sur Israël/Palestine en 2008, apparaissant sur Democracy Now! heure des nouvelles. Il a décrit une visite dans la région, au cours de laquelle Israël l’a empêché d’entrer à Gaza :

« Pour moi, venant d’Afrique du Sud et regardant les postes de contrôle et l’arrogance de ces jeunes soldats, cela me rappelle le genre d’expériences que nous avons vécues. J’étais évêque de Johannesburg et je conduisais avec ma femme de la ville à Soweto, où nous habitions, et nous aurions un barrage routier, et le fait de devoir avoir des laissez-passer nous permettant de circuler librement dans notre pays natal. Et maintenant, vous avez cette structure extraordinaire : le mur.

Tutu « a combattu avec altruisme les maux du racisme pendant les jours les plus terribles de l’apartheid », a écrit Nelson Mandela à propos de Desmond Tutu dans son autobiographie, Long Walk to Freedom. Mandela a poursuivi, décrivant leurs retrouvailles après sa sortie de prison : « Quand j’ai salué l’archevêque Tutu, je l’ai enveloppé dans une grande étreinte ; c’était un homme qui a inspiré une nation entière avec ses paroles et son courage, qui avait ravivé l’espoir du peuple pendant les moments les plus sombres.

Nous nous retrouvons à nouveau dans des temps sombres, avec la montée de l’autoritarisme, l’aggravation des inégalités économiques, l’apartheid vaccinal en pleine pandémie et l’aggravation de l’urgence climatique. S’adressant à de jeunes militants en dehors du sommet des Nations Unies sur le climat à Copenhague, au Danemark, en 2009, Tutu a déclaré : « Pour ceux qui pensent que les riches vont s’échapper, hahaha ! Lâchant son éclat de rire caractéristique, la résistance de principe de Tutu était imprégnée d’expressions de joie et de compassion. «Nous avons un monde et nous voulons laisser un monde magnifique à cette belle et merveilleuse jeune génération. Nous, les anciens, voulons vous laisser un monde magnifique. C’est une question de morale. C’est une question de justice.

