Desmond Tutu, symbole contre l’apartheid, décède à 90 ans

27/12/2021 à 00:04 CET

.

Archevêque émérite sud-africain Tutu Desmond, lauréat du prix Nobel de la paix en 1984 pour son activisme contre le régime de ségrégation raciste de l’apartheid, est décédé ce dimanche à l’âge de 90 ans, ont rapporté des sources officielles.

Dans un communiqué publié par le gouvernement sud-africain, le président du pays, Cyril Ramaphosa, a confirmé le décès et a adressé ses condoléances à la famille Tutu.

« La mort de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un autre chapitre de perte dans l’adieu de notre nation à une génération d’éminents sud-africains qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée», a déclaré le président dans le texte.

Le président a décrit Tutu comme un « patriote hors pair » et un « homme d’une intelligence extraordinaire » qui a maintenu son intégrité dans la lutte contre les « forces de l’apartheid ».

Même dans une démocratie, a noté Ramaphosa, Tutu a gardé le leadership « la vigueur » et la « vigilance » pour tenir les institutions responsables.

Prix ​​Nobel de la paix

L’actuel archevêque du Cap, Thabo Makgoba, a également confirmé le décès, qui se souvenait du prix Nobel de la paix comme quelqu’un qui voulait que tous les êtres humains vivent dans « la liberté, la paix et la joie ».

« Au nom de la Église anglicane du Sud Afrique, de toute la communauté de foi et, oserais-je dire, au nom de millions (de personnes) à travers l’Afrique du Sud, l’Afrique et le monde, j’adresse nos plus sincères condoléances à sa femme, Nomalizo Leah, à son fils, Trevor Tamsanqa, et ses filles Thandeka, Nontombi et Mpho », a déclaré Makgoba dans un communiqué.

« (Tutu) appelait le mal par son nom partout où il le voyait, peu importe qui l’avait commis. Il a défié les systèmes qui dégradaient l’humanité. Pil détestait déchaîner une juste fureur sur ceux -surtout les puissants- qui infligeaient des souffrances (…) Lorsque les auteurs du mal ont connu un véritable changement de cœur, il a suivi l’exemple de Dieu et était prêt à pardonner », a-t-il ajouté dans le message.

A reçu le prix Nobel de la paix en 1984 Pour son combat contre l’oppression raciste brutale de l’apartheid, Tutu est considéré comme l’une des figures clés de l’histoire sud-africaine contemporaine.

Ami de Nelson Mandela

Sa carrière a été marquée par une défense constante des droits de l’homme, ce qui l’a amené à prendre ses distances à de nombreuses reprises avec la hiérarchie ecclésiastique pour défendre ouvertement des positions telles que la droits de homosexuels ou l’euthanasie.

Ces dernières années, il s’était éloigné de la vie publique en raison de son âge avancé et problèmes de santé qui duraient depuis des années, y compris le cancer de la prostate.

Sa dernière apparition publique avait eu lieu dans de brèves images vidéo diffusées à l’occasion de son 90e anniversaire (le 7 octobre dernier), anniversaire que sa fondation a célébré avec une conférence virtuelle à laquelle participait, entre autres, le plus haut chef spirituel tibétain, le Dalaï Lama, le activiste mozambicain et veuve de Nelson Mandela Graça Machel ou l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson.