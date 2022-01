Désolé Apple TV, FaceTime a besoin d’une Xbox pour fonctionner sur grand écran

Parallèlement à la sortie d’iOS 15 et de macOS Monterey l’année dernière, Apple a également étendu FaceTime pour prendre en charge la connexion aux appels FaceTime à partir d’un navigateur Web. Ce changement a permis pour la première fois la prise en charge des appels FaceTime sur les appareils Windows et Android. Et comme le souligne maintenant un utilisateur de Reddit, cela s’étend également à Microsoft Edge fonctionnant sur une Xbox Series S.

L’utilisateur de Reddit JavonTEvans a publié cette découverte au cours du week-end, expliquant qu’il a réussi à rejoindre un appel FaceTime à partir d’un lien de courrier électronique dans le navigateur Microsoft Edge sur sa Xbox Series S. Dans cette configuration, un Logitech C930 sert de webcam et est connecté directement sur la Xbox elle-même.

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit qu’un produit Apple est toujours requis à un moment donné du processus ici. Un lien FaceTime ne peut être créé qu’à l’aide de l’application FaceTime sur un iPhone, iPad ou Mac. Ce que montre cette expérience, cependant, c’est que le lien FaceTime peut ensuite être ouvert sur une Xbox avec une webcam connectée et Microsoft Edge en cours d’exécution (via MacRumors).

Le point de vue de .

Il n’est pas surprenant que FaceTime sur le Web fonctionne avec Microsoft Edge sur la Xbox Series S (et vraisemblablement d’autres modèles Xbox également). En fait, ce serait sans doute plus intéressant et surprenant si la fonctionnalité ne fonctionnait pas. Alors pourquoi couvrons-nous cela ici à . ?

Parce qu’il est grand temps qu’Apple ajoute la prise en charge de FaceTime à l’Apple TV. Il existe une solution de contournement actuelle pour « utiliser » FaceTime sur votre Apple TV, mais cela implique d’utiliser la fonction de mise en miroir d’écran AirPlay de votre iPhone ou iPad et de la diffuser sur votre Apple TV. Ça marche, mais c’est loin d’être idéal et il est évident que ce n’est pas FaceTime qui tourne nativement sur l’Apple TV.

Bloomberg a rapporté qu’Apple développait un nouveau boîtier TV connecté avec un haut-parleur HomePod intégré et une caméra FaceTime. Cet appareil, cependant, serait en cours de développement, et on ne sait pas quand ou s’il sera publié. En attendant, si vous souhaitez utiliser FaceTime depuis votre téléviseur, il semble que votre meilleure solution soit une Xbox. Fabriqué par Microsoft. Utilisation du navigateur de Microsoft.

Profiteriez-vous de FaceTime s’il était disponible sur Apple TV ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

