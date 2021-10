« Désolé d’avoir tendu la main au hasard… »

Je parcours rapidement ma messagerie. J’ai ouvert un email que je savais être un email de prospection, mais j’ai décidé de le lire car il avait traversé tous les filtres que j’avais mis en place. Je l’ai fait à travers les 2 premières phrases:

« Salut David,

Je espère que vous allez bien! Nous sommes désolés d’avoir tendu la main au hasard.

Je me suis arrêté là, ajoutant l’e-mail à mon dossier spam pour bloquer les futures communications.

Le problème, on ne peut jamais prospecter au hasard. Pourtant, la plupart de ce que je vois n’est que cela, une sensibilisation aléatoire parce que quelqu’un a deviné mon e-mail, mon numéro de téléphone ou mes profils sociaux. Au moins cet individu était honnête dans sa note, il a admis que c’était purement aléatoire. Il n’avait fait aucun ciblage, aucune recherche. Il n’avait pas pris le temps de réfléchir à ce qui pourrait m’intéresser ou à ce qui pourrait attirer mon attention.

Notre prospection doit être volontaire et ciblée. Si ce n’est pas le cas, nous perdons notre temps, le temps de nos cibles, et détruisons tout capital de marque/personnel que nous essayons de développer.

Pourquoi une diffusion purement aléatoire serait-elle susceptible de produire des résultats ? Pourquoi investirions-nous ne serait-ce qu’un instant de réflexion en faisant cela ? Malheureusement, je pense que nous n’investissons pas de temps de réflexion dans ces activités de sensibilisation. Nous avons des millions d’e-mails, nous générons des numéros de téléphone par millions, les réseaux sociaux nous permettent d’atteindre qui nous voulons. Et nous savons que si nous envoyons des choses en volume, nous pourrions obtenir une réponse de 0,0001 %. Ainsi, envoyer suffisamment de choses pourrait nous apporter quelques pistes, mais probablement pas des clients.

Il y a des gens qui génèrent des taux de réponse énormes de leur prospection. J’ai un ami qui génère au moins un taux de réponse de 50% à chaque prospection qu’il fait.

Qu’est-ce qui est différent dans ce qu’ils font ? Qu’est-ce qui les pousse à produire les résultats qu’ils produisent ?

Nous connaissons les réponses, mais nous n’y prêtons pas attention.

Rien de ce qu’ils font n’est aléatoire. Chaque sensibilisation est intentionnelle et très ciblée. Ces personnes se concentrent sur leur PCI – les personnes et les organisations les plus susceptibles d’être confrontées aux problèmes que ces prospecteurs résolvent. Le contenu de ces campagnes de sensibilisation est soigneusement axé sur les choses qui intéressent fortement les prospects cibles. La sensibilisation porte toujours sur les problèmes critiques auxquels ils sont confrontés, jamais sur les produits que les prospecteurs vendent.

Ils reconnaissent que leurs cibles se noient dans des informations, dont certaines sont utiles. Ils se rendent compte qu’ils doivent se démarquer, ils doivent être différents si les cibles liront et répondront à ces communications.

C’est en fait assez facile, car leur « concurrence » pour attirer l’attention des prospects est constituée de contacts aléatoires par pratiquement tout le monde. Ainsi, leur portée ciblée et ciblée est différente, leur concentration sur les cibles et leurs intérêts, et non sur la présentation de leurs produits, se démarque.

Nous connaissons les réponses, rien de ce que j’ai écrit dans les paragraphes précédents n’est nouveau. Je suis, franchement, fatigué de sonner comme une chambre d’écho, d’écrire la même chose poste après poste. Je vois des centaines d’autres articles, lis des dizaines de livres, participe à des webinaires très fréquentés où les mêmes principes sont discutés.

Pourtant, nous n’y prêtons toujours pas attention. Pour des raisons que je ne comprends pas, nous ne parvenons pas à faire le travail qui conduit au succès, choisissant plutôt de faire des choses que nous savons ne pas faire.

Ces personnes qui sont déterminées dans leur sensibilisation ne parlent jamais de milliers d’e-mails, de milliers d’appels téléphoniques, etc. Ils savent que s’ils font le travail, cela produit des résultats.

Une sensibilisation aléatoire et inutile signifie que nous ne savons pas ce que nous faisons. Est-ce ce que nous voulons que les destinataires de ces campagnes pensent de nous ?

Nous pouvons être meilleurs que ça ! Nous devons être meilleurs que ça !

Auteur : Dave Brock

Dave Brock est président et chef de la direction de Partners In EXCELLENCE, une société de conseil mondiale visant à aider les organisations à engager plus efficacement leurs clients.