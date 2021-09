“Désolé est un mot désolé” pour R&B Legends ⋆ .

Les Tentations (LR) Paul, David, Otis, Eddie et Melvin

*L’appel à l’action du Rhythm & Blues Hall of Fame !

Beaucoup de choses ont été dites et documentées sur l’évolution de la musique noire en Amérique, je n’entrerai donc pas dans les détails.

Aujourd’hui, les artistes de tous les genres musicaux populaires rendent hommage à la musique noire comme ayant une grande influence directe ou indirecte sur eux. Je dis indirecte parce que tandis que la musique noire était étiquetée «musique raciale» en Amérique, l’invasion britannique des années 1960 a présenté au public blanc américain ce qu’il pensait être de la nouvelle musique fraîche alors qu’en fait, une grande partie de la musique était dans leur propre arrière-cour – reprises de chansons créées par des artistes du black blues du sud devenus populaires outre-Atlantique. Les Rolling Stones ont même pris leur nom d’un titre de chanson du grand blues Muddy Waters.

Un témoignage de la façon dont la musique noire contagieuse devenait en Amérique, en 1960 Val Shively, le propriétaire blanc de ce qui est connu aujourd’hui comme «le plus grand magasin de disques du monde» a récemment été cité dans le Smithsonian Magazine à propos du jour où il a tourné le cadran de sa radio et a atterri sur une radio noire pour la première fois :

“Cela m’a époustouflé d’entendre Etta James, Baby Washington, “Valerie” de Jackie & the Starlites”, a-t-il déclaré. « J’aime beaucoup la musique blanche, j’aime le vieux country, mais pour moi, la musique noire a plus de force, plus d’originalité et plus de longévité. Et une fois que je suis entré dans les groupes d’harmonie noire, c’était tout. Rien d’autre ne m’a jamais semblé aussi bien.

Légendes du R&B – .

Nous connaissons l’histoire de la façon dont les artistes noirs défavorisés et défavorisés ont été privés de crédits d’auteur-compositeur, de redevances d’édition et d’autres droits. Nous savons que des générations de familles blanches reçoivent encore des résidus qui, autrement, auraient dû aller aux héritiers des artistes noirs qui sont morts sans le sou. Les gens reconnaissent les torts du passé avec des répliques telles que « c’était comme ça à l’époque » ou « je suis désolé que ces artistes n’aient pas eu leur dû. » À cela, je dis – au nom de tous ceux qui ont tant contribué et reçu si peu – « Sorry Is A Sorry Word » – le titre d’une chanson écrite par Eddie Holland de Motown et Ivy Jo Hunter ; rendu populaire par The Temptations avec David Ruffin :

“Souviens-toi de moi celui qui a entendu tes cris

Tendre la main et sécher tes yeux

Souviens-toi de moi celui qui t’a trouvé et a enveloppé tout mon amour autour de toi”

Pour honorer et préserver l’héritage de pionniers et d’artistes moins connus comme Ellie Mae “Big Mama” Thornton – qui a initialement enregistré “Hound Dog” qui est devenu plus tard un succès majeur pour Elvis Presley – le National Rhythm & Blues Hall of Fame® (NRBHOF ) a fait exactement cela. Un communiqué de presse annonçant sa 10e classe d’intronisés au NRBHOF déclare en partie: «Dans la communauté noire, nous nous sommes toujours plaints de ne pas avoir le nôtre. Nous avons toujours réalisé que rechercher la validation d’institutions non noires est une pente glissante qui conduit souvent à la marginalisation et au chagrin. Bien que l’histoire soit le meilleur professeur, la communauté R&B a du mal à être reconnue pour être le genre le plus échantillonné, le plus révolutionnaire, le plus innovant et le plus influent jamais produit. Des artistes R&B légendaires supplient constamment que des restes tombent de la table du Rock and Roll Hall of Fame, pour être ensuite tapotés sur la tête et invités à attendre. Pourquoi mendier les restes de la table de quelqu’un d’autre, alors que vous pouvez mettre vos ressources en commun et non seulement acheter votre propre table, mais aussi votre propre nourriture ? »

“Quand tu étais tout seul et que tous tes rêves étaient partis

Quand tu n’avais rien d’autre qu’un visage taché de larmes, je t’ai emmené

Maintenant ton aile cassée est réparée et ton besoin de moi a pris fin

Maintenant tu dis que tu dois être libre, tu veux t’envoler loin de moi

Tu étais perdu hier je t’ai donné mon demain

Maintenant tu me laisses dans le chagrin et tu me dis que tu es désolé, mais bébé

Désolé est un mot désolé après tout ce que j’ai fait pour toi

Désolé est un mot désolé quand j’ai besoin d’un amour qui est vrai”

Fondateur et PDG du NRBHOF, LaMont Robinson, qui annoncera bientôt l’emplacement permanent d’un site, met au défi ceux qui disent à quel point la musique R&B les a influencés, et ceux qui disent qu’ils se tiennent sur les épaules de leurs prédécesseurs, de mettre leur argent où est leur bouche. Il dit : « Il y a tellement de richesses là-bas et si le R&B doit être honoré, il faudra d’abord une poussée de la communauté noire ; et deuxièmement, les dons de tous ceux qui ont bénéficié de la musique R&B, y compris les artistes, les entreprises et les maisons de disques. Nous demandons également aux dirigeants/activistes civiques comme le révérend Al Sharpton – qui était un ami proche et ancien directeur de tournée de James Brown – de s’associer avec nous. C’est un appel à l’action !

“Comment la sympathie peut-elle être tout ce que tu ressens pour moi

Après tout le doux amour que je t’ai donné (je t’ai donné bébé)

Fille tu es partie avec le meilleur de moi

Et l’amour que je t’ai donné, tu l’as donné à quelqu’un de nouveau

Et désolé ne mettra pas fin à cette misère… »

À l’époque des droits civiques, la musique noire a joué un rôle si important dans la communauté noire. Ces artistes ont écrit et chanté sur l’amour de telle manière qu’il a inspiré les gens, les a énergisés et les a poussés à vouloir s’impliquer et faire une différence. Hommes, femmes et enfants chantaient tous des chansons ensemble et communiquaient entre eux. Il a été dit que les prédicateurs prêchaient depuis les chaires, les chanteurs soul prêchaient depuis le studio. Avoir un sanctuaire vivant – à égalité avec les fondations du rock ‘n’ roll et du temple de la renommée de la musique country – garantirait la reconnaissance d’un héritage éternel et l’appréciation de toutes les années de discrimination, de lois « Jim Crow », de violence et de persécution qui nos artistes R&B ont dû faire face.

“Souviens-toi de moi qui t’ai pris la main t’a soutenu et t’a fait te tenir debout

Souviens-toi de moi celui qui aimait partager celui qui se souciait vraiment

Maintenant tu t’es détourné de moi, disant que tu es désolé

Que ça devait être bébé… désolé ça devait être, mais

Désolé est un mot désolé après tout ce que j’ai fait pour toi

Désolé est un mot désolé quand j’ai besoin d’un amour qui est vrai”

Robinson dit que le site proposé sera situé dans une zone urbaine afin qu’il y ait des opportunités d’emploi et des revenus touristiques qui se répercuteront sur l’économie locale. Il dit que la fondation NRBHOF offrira également des cours de musique et une formation aux jeunes, ajoutant : « Si nous pouvons mettre un instrument de musique dans les mains d’un enfant, peut-être qu’il ne prendra pas une arme à feu.

Pour plus d’informations contactez:

LaMont « ShowBoat » Robinson

Fondateur/PDG

Temple de la renommée nationale du rythme et du blues

(313) 936-2040

Web : www.rbhof.com

Larry S. Buford

Larry Buford jeun écrivain collaborateur basé à Los Angeles. Auteur de « Things Are Gettin’ Outta Hand » et « Book To The Future » ​​(Amazon); deux livres perspicaces qui parlent à notre conscience morale dans des moments comme ceux-ci. E-mail: [email protected]