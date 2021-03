Désolé, Fleetwood Mac ne fait pas une vente aux enchères NFT «  Dreams  »

La star de TikTok, Nathan Apodaca, organise une vente aux enchères de jetons non fongibles (NFT) pour tirer profit de la vidéo qui l’a propulsé vers la gloire. Mais le chanteur et auteur-compositeur de Fleetwood Mac, Stevie Nicks, ne serait pas disposé à permettre à «Dreams» (1977) d’apparaître dans le clip à vendre.

Nathan Apodaca, 37 ans – connu sur TikTok sous le nom de 420doggface208 – est devenu viral peu de temps après avoir publié la vidéo susmentionnée à la fin du mois de septembre de l’année dernière. Plus de quelques utilisateurs de médias sociaux ont répondu et recréé le clip – tout comme Fleetwood Mac, 54 ans, Mick Fleetwood ayant récolté 2,6 millions de likes sur TikTok simplement en sirotant du jus de canneberge tout en profitant de «Dreams», que Stevie Nicks écrit.

Ocean Spray a également saisi l’opportunité de marketing de gauche, offrant à Apodaca un tout nouveau véhicule, et l’exposition de Fleetwood Mac à un public plus jeune a considérablement élargi ses chiffres de streaming et sa présence sur les réseaux sociaux. Alors que le groupe basé à Londres n’a pas été en mesure de capitaliser immédiatement sur l’intérêt sans précédent des fans avec une tournée, en raison de la pandémie COVID-19, l’occurrence virale a semblé ouvrir la voie à des ventes de catalogue de plusieurs millions de dollars.

Pour être sûr, trois membres de Fleetwood Mac ont bénéficié de gains exceptionnels liés au catalogue au cours de la même période d’environ un mois. Primary Wave, dont le siège est à New York, a acquis une participation majoritaire dans le catalogue d’édition de Stevie Nicks en décembre, pour un montant de 100 millions de dollars.

En aparté pertinent, cependant, l’accord englobe Primary Wave’s représentant le catalogue de Nicks «dans les opportunités d’alliance de marque et de marketing de marque». Ensuite, Hipgnosis a acquis début janvier le catalogue de 161 chansons de Lindsey Buckingham et une participation de 50% dans l’édition de ses futures œuvres, suivi peu de temps après par la conclusion d’un accord entre BMG et Mick Fleetwood pour son catalogue enregistré de plus de 300 titres.

Comme mentionné initialement, Nathan Apodaca se prépare à vendre la vidéo TikTok de 23 secondes qui l’a propulsé sur une place commerciale. L’enchère de jetons non fongibles (NFT) débutera ce samedi 27 mars, avec des enchères commençant à 500 000 $. De manière significative, cependant, « Dreams » ne fera pas partie des images vendues aux enchères (le logo d’Ocean Spray sera également flouté).

Un représentant d’Apodaca a déclaré à TMZ que Stevie Nicks – et vraisemblablement des professionnels de Primary Wave, compte tenu de leur relation professionnelle multiforme avec Nicks – a refusé de permettre à «Dreams» d’apparaître dans le clip mis aux enchères par NFT. De plus, le rejet est arrivé malgré le fait que 420doggface208 et son équipe aient offert à Nicks 50% des revenus de l’enchère, selon la même source.

Les raisons exactes du choix de Stevie Nicks de ne pas donner le feu vert à l’apparition de « Dreams » dans la vente aux enchères de NFT ne sont pas claires; au moment de la publication de cet article, l’homme de 72 ans n’avait pas commenté publiquement la question. Plus tôt dans la journée, Iconic Music Group d’Irving Azoff a annoncé qu’il avait acquis l’intégralité du catalogue enregistré du Rock and Roll Hall of Famer Linda Ronstadt.