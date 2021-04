Désolé, HFA ne peut pas échapper à la poursuite de l’éditeur Eminem, juge les règles

La juge Aleta A. Trauger a rejeté la requête du HFA visant à rejeter le procès pour violation du droit d’auteur de l’éditeur Eminem Eight Mile Style – tout en déterminant que la société appartenant au groupe Blackstone ne peut être tenue responsable de la violation du droit d’auteur par procuration dans ce cas.

Le juge Trauger a récemment statué sur la motion de l’agence Harry Fox visant à rejeter la plainte très médiatisée de Eight Mile Style, qui a accusé l’entité basée à New York de violation du droit d’auteur par procuration et par contribution.

Pour récapituler, la confrontation sous-jacente dans la salle d’audience a commencé en août 2019, lorsque l’éditeur Eminem a allégué que Spotify avait enfreint 243 chansons, y compris des succès tels que «Lose Yourself» et «Without Me», en ne payant pas de redevances pour des milliards. de flux.

Il convient de noter que les plaignants recherchent «des revenus publicitaires et la valeur de la participation dans Eight Mile en raison de l’infraction» dans la poursuite – ou des milliards de dollars de compensation potentielle – en plus des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’à 150000 USD par piste ( qui s’élèverait à 36,45 millions de dollars).

La plate-forme de streaming de musique basée à Stockholm a rapidement nié les allégations, affirmant en partie que Eight Mile Style avait «reçu des paiements de redevances substantiels de Spotify sur la base de ce streaming» pendant la majeure partie d’une décennie.

Ensuite, Spotify en juin 2020 a continué à repousser les allégations («la réclamation pour infraction sous-jacente par Eight Mile manque de fondement») – bien que tout en déposant une plainte d’un tiers contre Kobalt Music Publishing, déclarant que «Spotify était, en fait, autorisé par l’agent de Eight Mile, Kobalt, à reproduire et distribuer les compositions [the 243 Eminem songs in question]. »

La bataille juridique alambiquée a pris une autre tournure en juillet 2020, lorsque Eight Mile Style a ajouté l’agence Harry Fox en tant que défendeur, affirmant qu’elle et Spotify avaient participé à un «stratagème frauduleux» pour cacher le prétendu «échec de Spotify à acquérir des pièces mécaniques obligatoires en temps opportun. licences »pour les 243 œuvres d’Eminem en question.

«Spotify n’avait aucune licence mécanique», a déclaré ce dernier dépôt sans ambages, «direct, affilié, implicite ou obligatoire, à reproduire ou distribuer les compositions de Eight Mile.»

Enfin, l’agence Harry Fox, âgée de 94 ans, a décidé de mener une plaidoirie en raison de «la complexité des allégations factuelles et des questions juridiques présentées», en plus d’indiquer qu’elle «n’est pas une partie appropriée à cette action et a l’intention de de rejeter la plainte modifiée pour des motifs de compétence, de lieu inapproprié et de fond juridique. »

Maintenant, comme mentionné initialement, un juge fédéral a rejeté cette demande en partie, rejetant la plainte pour violation du droit d’auteur par procuration contre le HFA parce que «c’était l’agent de Spotify et Spotify était le principal – et non l’inverse – et les doctrines de la responsabilité du fait d’autrui, en le domaine du droit d’auteur ou autre, n’imputent généralement pas les actions du mandant à l’agent. »

En outre, le tribunal a rejeté la demande d’autrui «au motif qu’elle se fonde sur une forme inapplicable de responsabilité secondaire – bien que sa prémisse selon laquelle les faits sous-jacents soutiennent la responsabilité secondaire ne soit pas en soi erronée.

Mais sur le front de la contrefaçon contributive, le juge Trauger a précisé que l’éditeur Eminem a “ plaidé de manière plausible des faits suggérant que HFA, par ses actions, a aidé Spotify à abuser des conventions de l’industrie et de la propre réputation de HFA à blanchir les activités de violation de Spotify et à empêcher les titulaires de droits et leurs affiliés, y compris les plaignants et Kobalt, de se rendre compte que la contrefaçon était en cours et de prendre des mesures pour mettre fin à cette violation en cours.

«Les plaignants pourraient finalement avoir du mal à traiter cet argument au fur et à mesure que l’affaire progresse. Pour l’instant, cependant, le tribunal est tenu de considérer leurs allégations comme vraies, et les plaignants ont allégué que, dans le contexte de la pratique de l’industrie de la musique, une telle tromperie était non seulement possible mais à la fois voulue et attendue par Spotify et HFA. le juge a écrit en expliquant que l’accusation de contrefaçon contributive contre le HFA ne serait pas rejetée.

Enfin, le juge a rejeté la demande susmentionnée de l’agence Harry Fox de tenir une plaidoirie: «De manière générale, cependant, ce tribunal n’accorde généralement pas de telles demandes au seul motif que les questions sous-jacentes sont importantes, compliquées et / ou hautement contestées. “

La demande d’autorisation de modifier la plainte présentée par Eight Mile Style au cas où le tribunal jugerait qu’elle «n’avait pas suffisamment plaidé l’une ou l’autre de ses revendications avec suffisamment de précision» a également été rejetée.

La couverture continue de Digital Music News sur la protection de la propriété intellectuelle et les litiges est sponsorisée par Pro Music Rights.