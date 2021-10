Désolé, Instagram est de retour

Allez poster une photo d’une citrouille ou quelque chose

Pour la deuxième fois cette semaine, Facebook a connu une panne. Bien qu’aucun des problèmes actuels n’ait été aussi répandu que ce qui s’est passé lundi, certains de ses services – Instagram en particulier – ont reçu des milliers de rapports de ralentissements et de problèmes de connexion. Heureusement, tout est résolu.

Selon DownDetector, Instagram a commencé à rencontrer des problèmes vers 14 h 30 HE, en particulier des problèmes de connexion et de lenteur au sein de l’application. La plupart d’entre nous chez AP pouvons toujours charger de nouveaux articles et histoires, même si cela semble sans aucun doute beaucoup plus lent que d’habitude.

Ce n’est pas le seul service appartenant à Facebook à connaître des problèmes. WhatsApp et Facebook lui-même ont connu une augmentation des rapports de pannes en ligne, bien que rien comparé aux dizaines de milliers de plaintes reçues par Instagram. Oculus, quant à lui, ne semble être affecté par aucun problème.

Sans surprise, d’autres canaux de médias sociaux sont inondés de blagues sur une éventuelle deuxième panne de Facebook après la fermeture complète de lundi. Celui-ci ne semble pas être aussi sévère, heureusement. Avec un peu de chance, il ne faudra pas longtemps avant que ces maux de tête soient résolus.

Tout est réparé

Vous devez ressentir tout le monde dans l’informatique sur Instagram en ce moment – la semaine a été difficile. Heureusement, tout a été restauré avec l’application, et cette panne n’a duré que quelques heures au total.

Avec un peu de chance, c’est la dernière panne d’Instagram dont nous entendrons parler depuis un certain temps.

