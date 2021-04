Désolé LeBron, les fans passent le meilleur moment en comparant Space Jam 2 avec Ready Player One

Ready Player One concernait un jeu vidéo de réalité virtuelle où existait essentiellement toutes les propriétés de la culture pop auxquelles vous pourriez penser. Ces propriétés ont pris la forme de mondes différents dans l’espace de jeu, et ici nous obtenons quelque chose de très similaire. Entre le roman original et le film de Steven Spielberg basé sur celui-ci, il y avait presque plus d’oeufs de Pâques et de références qu’il n’y avait d’intrigue – car à bien des égards, les références étaient l’intrigue. Bien que la bande-annonce ne sache pas à quel point toutes ces références sont importantes pour le film lui-même, il semble qu’elles seront partout dans le film, et tout comme Ready Player One, il y aura un nombre insensé d’apparitions de personnages à passer au crible. par.