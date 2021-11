Désolé les amis, Shovel Knight Dig a été retardé à l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Nous sommes arrivés au mois de novembre et nous en sommes arrivés au point où de nombreux développeurs doivent maintenant décider s’ils sortent leur jeu cette année ou s’ils attendent jusqu’en 2022.

Nous avons vu hier comment PlatinumGames a pris la décision difficile de retarder la sortie de son shoot’em up, Sol Cresta, et aujourd’hui, Yacht Club Games et Nitrome ont annoncé qu’ils repousseraient la sortie de Pelle Chevalier Creuser.

Dans une mise à jour du développement sur le site officiel du Yacht Club, un message a expliqué comment l’équipe avait besoin d’un « peu plus de temps » que la fenêtre de sortie initialement prévue, et lancerait désormais le titre en 2022.

« Avec la fin de 2021, nous voulions fournir une mise à jour concernant Shovel Knight Dig ! Le développement se passe bien, mais nous avons besoin d’un peu plus de temps que notre fenêtre de sortie initialement prévue ! Nous sommes impatients d’approfondir Dig avec vous en 2022 ! «

Pour compenser cela, l’équipe a révélé Scrap Knight, qui figurera également dans la prochaine version, Chevalier pelle : donjon de poche.

« Sélectionneuse à la main, Scrap Knight trie les objets de valeur à vendre et garde les objets vraiment spéciaux en bandoulière dans un énorme sac. Elle a passé ses derniers jours à fouiller dans le tas de déchets mobiles connu sous le nom de Magic Landfill, un tas d’ordures de sorcier situé profondément sous la surface de la terre. Les Hexcavators la trouvent utile parce qu’elle peut récupérer presque tout, mais Scrap Knight a ses propres idées. Dépêchez-vous lorsque vous creusez dans son dépotoir mystique, le danger se cache dans le fouillis ! »

Que pensez-vous de ce dernier retard ? Jouerez-vous à Shovel Knight Dig quand il arrivera finalement sur Nintendo Switch ? Laissez un commentaire ci-dessous.