Désolé, les fans de Russell Crowe, le maître et le commandant vont redémarrer

Du bon côté des choses, il y a une nouvelle opportunité pour la série Aubrey/Maturin de gagner de nouveaux fans dans un redémarrage Master and Commander. Avec une nouvelle paire d’acteurs et une vision ferme sur la façon d’adapter les romans de Patrick O’Brien à long terme, la reconnaissance de la marque pourrait raviver l’amour du public pour ces personnages. Et il y a toujours une chance que Russell Crowe et Paul Bettany puissent faire une apparition pour toucher le cœur des fans qui se souviennent quand ils étaient les visages de Master et Commander.