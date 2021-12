Désolé les gars, Fall Guys pour Nintendo Switch ne sortira pas cette année

Nous sommes presque à la fin de l’année, et à l’heure actuelle, si un certain jeu ne s’est pas présenté sur la Nintendo Switch, il ne sortira probablement pas en 2021.

Avec ça en tête, les gars de l’automne by Mediatonic n’arrivera pas cette année. Après avoir été retardé en mai, le développeur basé au Royaume-Uni a maintenant fourni une autre mise à jour dans un nouveau message sur le site officiel du jeu – éliminant les théories sur les versions Switch et Xbox arrivant parallèlement à la saison 6.

« Nous savons que tout le monde est enthousiasmé par l’arrivée de Fall Guy sur Nintendo Switch™ et Xbox, pour une bonne raison. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux reliant ces nouvelles versions de console au lancement de la saison 6 et nous voulons préciser que ce n’est pas le cas donc personne n’est confus à la recherche du jeu sur ces plateformes. Merci d’avoir été patient avec nous, c’est l’une de nos principales priorités dans le développement actif et nous avons hâte de partager plus de détails avec vous en 2022. «