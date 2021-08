Désolé, l’iPhone 13 sans encoche qui est apparu dans Ted Lasso n’est probablement pas réel

L’émission Apple TV Plus Ted Lasso a peut-être volé nos cœurs, mais Internet est en e 14 septembre.

C’est un énorme “peut-être”, mais avant d’entrer dans les explications, examinons les preuves. Dans l’épisode, la mère de la propriétaire de l’équipe de Richmond, Rebecca Welton, est en ville et reçoit un appel sur son téléphone. Bien que nous n’ayons pas la meilleure vue, il semble qu’il manque une encoche – et quelques secondes plus tard, nous pouvons voir qu’il est clairement destiné à ressembler à un iPhone 12 grâce à ses bords plats et son bloc de caméra arrière.

Curieusement, une autre scène plus tard dans l’épisode montre que le téléphone de Rebecca n’a pas non plus d’encoche lorsqu’elle le pose sur son lit. Et pourtant, quelques instants plus tard, l’avant du téléphone est affiché avec son encoche de signature. Mais contrairement au combiné montré plus tôt dans l’épisode, les bords arrondis de ce téléphone suggèrent qu’il s’agit d’un modèle d’iPhone 11 (au moins).

En résumé, nous avons deux modèles de téléphones apparemment différents avec une encoche qui disparaît, ce qui suggère qu’il ne s’agit pas exactement d’un iPhone 13 qu’Apple a glissé dans l’une de ses premières émissions originales. Il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’un iPhone accessoire ou, plus probablement, d’un CGI superposé aux téléphones en post-production, et ils ont soit oublié d’ajouter une encoche, soit s’en fichaient. Qui chipoterait sur un petit onglet noir ?

Analyse : probablement pas un iPhone 13 sans encoche – voici pourquoi

Il est tout à fait possible qu’Apple ait glissé un ou plusieurs modèles d’iPhone 13 sans encoche dans un épisode de l’une de ses émissions – et en particulier cet épisode, étant donné que nous n’avons jamais entendu parler d’un iPhone sans encoche auparavant. Mais chaque rumeur que nous avons entendue suggère que nous sommes très probablement coincés avec ces gros onglets noirs dans la gamme iPhone 13 de cette année.

Il y a de bonnes nouvelles : plusieurs rumeurs ont suggéré que l’encoche serait plus petite, dans les photos de composants divulguées et les maquettes imprimées en 3D, certains suggérant qu’elle serait 30 % plus mince que la découpe de l’iPhone 12. Les rumeurs s’accordent à tous les niveaux : l’iPhone 13 aura un cran.

Les rumeurs suggèrent également que les deux caméras arrière de l’iPhone 13 standard passeront à une disposition diagonale (soi-disant pour s’adapter à des objectifs et/ou des composants plus grands), tandis que le téléphone de la mère de Rebecca a la même configuration de caméra arrière verticale que l’iPhone 12.

Apple retirera probablement l’encoche de ses iPhones à un moment donné, bien que son Face ID repose sur des capteurs supplémentaires qui ont accompagné sa caméra frontale, et nous ne savons pas si un seul tireur dans un trou de perforation le couvrirait. Les rumeurs suggèrent qu’Apple envisage des caméras sous-écran, mais cela pourrait ne pas arriver avant l’iPhone 14 en 2022 ou l’iPhone Flip pliable en 2023, comme l’a prédit l’analyste Ming-Chi Kuo. Nous attendrons de voir ce que l’iPhone 13 apporte réellement, mais nous ne nous attendons pas à ce que Ted Lasso, de tous les spectacles, donne tranquillement un aperçu du prochain iPhone que nous prévoyons de lancer bientôt.