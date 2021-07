Désolé, mais je ne suis toujours pas convaincu Spider-Man: No Way Home est un film multivers

Les fans, cependant, ont pris ces graines et couru avec pour proclamer qu’en plus de Foxx et Molina, Spider-Man: No Way Home va également emballer dans The Sinister Six, composé de Green Goblin de Willem Dafoe, The Rhys Ifans Lizard, Sandman de Thomas Hayden Church, et peut-être Rhino de Paul Giamatti, de The Amazing Spider-Man 2. Désolé, mais je ne suis pas prêt à aller jusqu’au bout de cette branche et à croire que Marvel et Sony demandent à Watts, en seulement son troisième film MCU, pour jongler avec Spider-Man, Doctor Strange, tous ces méchants et les acteurs qui font partie de la saga Spidey depuis Spider-Man: Homecoming.