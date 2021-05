Désolé, mais si vous mangez ces saveurs croquantes, vous me donnez l’ick ⋆ .

Je ne peux pas gérer les doigts croustillants.

Tu sais ce que je veux dire. Après que quelqu’un ait fouillé sa main dans le paquet pendant 10 minutes et qu’il en ressorte avec toute cette miette poussiéreuse couvrant ses doigts. Et puis vous avez trop de vous asseoir et de les regarder lécher lentement, doigt par doigt. Mais une partie est tout simplement trop collante pour être léché et sucé et vous pouvez toujours voir le résidu se cacher sur les pointes.

C’est vil.

J’adore les chips! J’adore trop les chips, voire rien. Mais seulement si le sac de choix est hors de ma liste de saveurs approuvées méticuleusement préparées. Et si je vois d’autres saveurs rances, l’ick lève la tête plus vite que mon chien quand je mange mon thé. C’est game over.

Donc, si vous vous trouvez un jour à la recherche d’un sac de l’un des éléments ci-dessous, restez en dehors de mes DM. Pour tous nos bien.

Baguettes de sel et de vinaigre

De quelle saveur s’agit-il? Pluie acide?

Ceux-ci me brûleraient la joue si j’en mettais un dans la bouche, et par conséquent, si vous les mangez, je suis un peu préoccupé par votre niveau de goût. Êtes-vous attiré par la douleur? C’est un drapeau rouge. Ick est arrivé.

Monstre à l’oignon mariné

Tout d’abord, tout ce qui est mariné peut entrer dans la poubelle. Chips ou pas de chips. Je suis fermement contre la conservation des légumes dans du vinaigre.

J’ai peur de ne pas pouvoir vous poursuivre de manière romantique si, lorsque vous voulez une collation, vous choisissez des pinces de maïs de taille désagréable assaisonnées dans un arôme qui cherche à imiter les OIGNONS qui se sont purifiés dans VINEGAR.

Sauce worcester

Bon, je vais être honnête. Je n’ai aucune idée de ce qu’est la sauce Worcester. Jamais essayé et ne le fera jamais. Et je ne sortirai jamais avec un homme qui mange des chips aromatisées non plus, sur cette note.

Poulet rôti

D’accord, celui-ci me dérange parce qu’il n’a pas le goût du vrai poulet rôti de quelque manière, forme ou forme. Les chips de poulet rôti ne pouvaient pas vous dire à quoi ressemblait un poulet si leur vie en dépendait.

Donc, vous mangez des chips qui sont juste une saveur inventée. Vous mangez un mensonge. Et si vous pouvez autoriser les mensonges, comment puis-je avoir une relation avec vous?

Nik Naks aux langoustines et au citron

J’ai besoin de savoir maintenant qui est sorti pour un thé de pub de merde, a commandé une assiette de langoustines, mordu dedans et est allé «prendre ça sur des chips». C’est tellement troublant.

Pire encore, c’est la couleur du sac. Pourquoi savourez-vous une saveur commercialisée si radioactive?

Ces Doritos qui sont une roulette avec un croustillant super épicé dans le mélange? Ou quelque chose?

Bizarre?

C’est donc du fromage, mais de temps en temps, vous pourriez obtenir un croustillant vraiment épicé?

Pourquoi jouez-vous à des jeux avec votre nourriture? Vous êtes un adulte? Grandir?

Littéralement n’importe quelle saveur de Pom Bears

En fait, je pense que les Pom Bears sont vraiment gentils, mais ils sont pour les enfants. Je ne peux pas prendre un adulte au sérieux en les mangeant devant moi. Trop juvénile. Descendez de Tinder et retournez à l’école primaire!

Variétés festives stupides

Quiconque chez M&S a décidé de créer des chips à saveur de prosecco et de baies sauvages, je vous verrai dehors.

Ces saveurs sont juste à la recherche d’attention. Personne n’est si festif qu’ils veulent manger des chips aromatisées juste pour Noël, et moi, vous le faites, vous n’êtes pas l’homme pour moi.

Tout ce qui fait trop d’efforts pour ne pas être croustillant

Ce sont du mal pur pic.twitter.com/jrnJDn18Q6 – Harrison Brocklehurst (@harrisonjbrock) 26 mai 2021

Quelqu’un avec qui je vis a mangé des frites chargées de fromage Seabrook et de bacon. Mais le truc, c’est que Seabrook, ce ne sont pas des frites. Ce ne sont que des bâtons de maïs.

J’ai eu la piqûre quand il les a achetés, mais s’il y a une chose que je ne suis pas, c’est têtu. Alors je les ai essayés. Dieu terrible. Et ils puent putain.

Quand les marcheurs font l’une de ces saveurs chaotiques, mais plus précisément, les CHEESEBURGER

Okay, coupe les marcheurs de la merde. Il n’y a aucun moyen que vous puissiez mettre les saveurs d’un hamburger entier sur une maigre tranche de pomme de terre. Vous le savez, je le sais. Le gabarit est en place.

Ceux-ci ont juste le goût de cornichons et de vieux fromage. Si vous pouviez vous asseoir devant moi et en manger sans vergogne un sac sans être mortifié, je respecterais dans une certaine mesure votre audace. Mais audacieux ou pas, j’ai la piqûre.

Si vous mangez l’une de ces saveurs, vous êtes sexy x

Chilli Heatwave Dorito’s, Thai Sweet Chicken McCoy’s, Flamin ‘Hot Monster Munch, BBQ Beef Hula Hoops, Sweet Chilli Sensations, Texas BBQ Pringles et WALKERS crevettes cocktail (n’acceptera aucune autre marque pour le cocktail de crevettes). Appelle-moi.

