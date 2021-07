Désolé, Microsoft dit que vous ne pouvez pas tricher pour installer Windows 11 sur des PC non pris en charge

Microsoft a dévoilé Windows 11 il y a quelques semaines, provoquant une polémique inattendue juste après l’annonce. Il s’est avéré que tous les ordinateurs pouvant exécuter Windows 10 ne prendront pas en charge Windows 11. Microsoft a mis en place des exigences matérielles précises. Un outil logiciel vous dira si votre PC peut gérer la mise à niveau vers Windows 11.

Cette décision a surpris les utilisateurs, en particulier ceux possédant des machines plus récentes qui ont découvert que la mise à niveau de Windows 11 n’était pas possible. Depuis lors, nous avons découvert exactement pourquoi même certains PC plus récents peuvent vous dire au départ qu’ils ne peuvent pas exécuter Windows 11 et comment résoudre le problème. Mais les appareils plus anciens resteront sous Windows 10. Microsoft vient d’indiquer clairement qu’il n’autorisera pas les installations de Windows 11 sur des appareils qui ne passent pas les vérifications de la configuration matérielle requise.

La politique de mise à niveau de Windows 10 de Microsoft était très différente. À l’époque, la société a imposé la mise à niveau à de nombreuses personnes. Un changement de rythme semble le bienvenu, permettant aux utilisateurs d’installer Windows 11 à leur guise. Mais tout le monde n’appréciera pas les intentions de Microsoft.

Les exigences matérielles de Windows 11 ne sont pas négociables

Microsoft a expliqué lors d’une session Ask Me Anything (AMA) la politique concernant les migrations vers Windows 11. La société a clairement indiqué que les nouvelles exigences matérielles restaient en place. Microsoft veut offrir aux utilisateurs une meilleure sécurité Windows que jamais.

“Nous savons que ça craint que certains ne soient pas éligibles pour Windows 11”, a déclaré Aria Carley de Microsoft. « Mais ce qu’il faut retenir, c’est que la raison pour laquelle nous faisons cela est de garder les appareils plus productifs, d’avoir une meilleure expérience et une meilleure sécurité que jamais auparavant afin qu’ils puissent rester protégés dans cette nouvelle main-d’œuvre. »

Carley a poursuivi en disant que les administrateurs informatiques et les consommateurs n’auront pas à se soucier de vérifier les exigences matérielles de Windows 11 et de déterminer si la mise à jour est disponible pour leurs appareils. Au lieu de cela, Windows vérifiera automatiquement si la mise à niveau de Windows 11 fonctionnera sur une machine donnée.

“Ce que nous avons fait, c’est d’apporter une partie de cette application dans la boîte, donc plutôt que de devoir y penser, votre appareil peut être ciblé avec Windows 11, et il sera en fait capable de déterminer par lui-même avant même d’être proposé et gaspiller ce téléchargement » si la mise à jour est applicable, a déclaré Carley.

Vous ne pouvez pas tricher pour installer la mise à niveau

Carley a également expliqué que les utilisateurs de Windows ne pourront pas tricher dans la mise à niveau. Il n’est pas possible de modifier la stratégie de groupe pour autoriser temporairement la mise à jour.

“La stratégie de groupe ne vous permettra pas de contourner l’application matérielle de Windows 11. Nous allons toujours vous empêcher de mettre à niveau votre appareil vers un état non pris en charge, car nous voulons vraiment nous assurer que vos appareils restent pris en charge et sécurisés”, a-t-elle déclaré. mentionné.

Il est toujours possible que les utilisateurs expérimentés trouvent des moyens de contourner les exigences matérielles de Windows 11. Mais vous ne devriez absolument pas rechercher de téléchargements Windows 11 en ligne prétendant fonctionner sur n’importe quel appareil. Les pirates ciblent déjà les utilisateurs de Windows avec des logiciels malveillants déguisés en programme d’installation de Windows 11.

La vidéo AMA complète avec Aria Carley de Microsoft suit ci-dessous :

