Désolé, Spider-Man: No Way Home n’est pas aussi secret que les fans de MCU le prétendent

Un film Marvel a-t-il généré autant de battage médiatique ou de conjectures que Spider-Man : No Way Home ? Sur la base des derniers mois, cela ne semble pas le cas au début.

Alors que la date de sortie de No Way Home se rapproche, la ferveur des fans concernant la troisième sortie MCU du webslinger a augmenté chaque semaine. Certains fans ont eu recours à la marchandise sous licence du film pour recueillir des indices sur son intrigue, tandis que d’autres sont devenus frustrés par le moment où une bande-annonce arrivera réellement.

La clameur a été si grande, en fait, que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment pesé sur le prétendu secret (par CinemaBlend) entourant le film.

S’exprimant lors de la tournée de presse de Marvel’s Shang-Chi, Feige a déclaré qu’il “ne m’est pas nécessairement venu à l’esprit qu’il [No Way Home] est plus ou moins secret que n’importe lequel de nos autres projets”, avant de confirmer qu'”il y aura une bande-annonce” avant la sortie du film le 17 décembre.

Les fans ont salué et, dans certains cas, se sont moqués de la nouvelle qu’une bande-annonce finirait par arriver, étant donné que nous en attendions une depuis longtemps. Mais Feige a raison: No Way Home n’est pas plus secret que les films MCU précédents – pas de loin – et il y a une myriade de raisons pour lesquelles.

Nous sommes dans la phase finale maintenant

(Crédit image : Marvel Studios/Disney)

Parmi les 24 films MCU sortis jusqu’à présent, Avengers: Endgame a été de loin le plus secret. Ajoutez des films à venir comme Shang-Chi, Eternals et No Way Home, et nous considérerons toujours que l’approche discrète de Marvel envers Fin du jeu est supérieure à tout projet de film précédent ou à venir.

La première bande-annonce de Fin du jeu n’est arrivée que quatre mois avant sa sortie en avril 2019. Même alors, les images de la bande-annonce provenaient principalement de l’heure d’ouverture du film et étaient associées à des scènes de précédents films Marvel. La deuxième bande-annonce n’a également été publiée qu’un mois avant le lancement de Fin du jeu et était encore plus indescriptible que son prédécesseur.

Combinez cela avec le casting d’ensemble du film étant réticent à discuter du film lors de sa tournée de presse (de peur de laisser des secrets glisser) et Endgame étant l’aboutissement de 11 ans de films MCU, et il n’est pas surprenant que Marvel ait joué ses cartes si près de sa poitrine .

Bien sûr, certains fans souligneront que No Way Home n’a toujours pas de bande-annonce. Plus cette attente dure également, moins il y aura de temps entre la sortie de la bande-annonce et le lancement du film. Il est donc encore temps pour No Way Home de dépasser Fin du jeu en tant que film Marvel avec le laps de temps le plus court entre l’arrivée de sa bande-annonce initiale et la sortie réelle du film.

Il y a cependant des raisons derrière le retard supposé de la bande-annonce. Asad Ayaz, directeur du marketing de Disney, a récemment déclaré au Hollywood Reporter que c’était Sony Pictures – et non Marvel – qui dictait quand la bande-annonce de No Way Home arriverait. Alors que Marvel est étroitement associé à Sony sur le film, c’est ce dernier qui possède l’IP Spider-Man, il décidera donc quand la première bande-annonce sortira.

Selon les dernières rumeurs, les premières images de Spider-Man: No Way Home pourraient faire leurs débuts à CinemaCon entre le 23 et le 26 août. Si cela est vrai, nous n’aurons peut-être plus beaucoup de temps à attendre que la bande-annonce soit rendue publique.

Pourtant, l’approche apparemment secrète de No Way Home est pâle par rapport à Fin du jeu. Ou même des émissions Marvel Disney Plus comme WandaVision et Loki, d’ailleurs, avec des fans qui spéculent fortement sur l’endroit où chaque série irait entre leurs versements épisodiques hebdomadaires.

Comment? La marchandise et les fuites de casting de No Way Home détiennent les réponses.

Ruiner la surprise

(Crédit image : Sony Pictures)

Marvel Studios a peut-être un contrôle étroit sur les informations qu’il publie, mais d’autres entreprises et individus ne sont pas si discrets.

Prenez la marchandise officielle de No Way Home, par exemple. Divers jouets et objets de collection, tels que des ensembles Lego, des Funko Pops et d’autres figurines, ont révélé des éléments potentiellement lourds du film. D’accord, nous ne savons pas comment ceux-ci entrent en ligne de compte dans l’histoire du film, mais certaines de ces baisses de marchandises, associées au rôle du docteur Strange dans le film, nous ont donné un aperçu de ce que l’intrigue pourrait impliquer.

Les membres de la distribution, bien qu’officiellement non confirmés par Marvel pour le moment, n’ont pas hésité à confirmer qu’ils apparaîtront non plus dans No Way Home.

Alfred Molina, qui a interprété Doc Ock dans Spider-Man 2 en 2004, a déjà déclaré qu’il reprendrait son rôle (par Variety) dans le prochain trio – quelque chose auquel Feige a répondu lors de la tournée de presse de Black Widow (via ET Online) . Jamie Foxx – Electro dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014 – a également confirmé à titre préventif qu’il ferait partie du casting de No Way Home.

Ajoutez à cela les spéculations continues entourant le retour des anciens acteurs de Spider-Man Tobey Maguire et Andrew Garfield – des rumeurs que Garfield et la star actuelle de Spider-Man Tom Holland ont démenties – et certains des plus grands secrets de No Way Home ont peut-être été révélés à l’avance.

Si vous ne pensez toujours pas que Tobey ou Andrew sont dans Spider-Man No Way Home, regardez ceci et regardez la réaction de Tom. pic.twitter.com/QFPYZAxN1A16 août 2021

Voir plus

Spider-Man est historiquement l’un des super-héros les plus populaires de Marvel. Avec une si grande base de fans, toute propriété d’action en direct concernant le wallcrawler ne manquera pas de susciter de nombreuses rumeurs.

No Way Home devrait être la dernière sortie de Holland en tant que Spider-Man, ainsi que le film pour fournir plus de clarté sur la façon dont l’arrivée du multivers affectera le MCU à l’avenir. Nous avons eu un aperçu de son impact dans Loki saison 1 et Marvel’s What If…? série, mais No Way Home offrira une indication beaucoup plus claire du chaos qui est sur le point de s’ensuivre.

Bien que Marvel n’ait pas encore confirmé officiellement si l’une des rumeurs ci-dessus est vraie, le secret entourant Spider-Man: No Way Home n’est pas aussi grandiose qu’on le laisse croire.

Oui, il est motivé par un simple désir de bande-annonce – qui, espérons-le, corroborera certaines des spéculations entourant le film – mais nous n’avons pas été complètement laissés dans le noir. Il y a des choses que nous savons en dehors de ce que Marvel a officiellement révélé, à tel point que le secret apparent de Spider-Man: No Way Home est inférieur à certaines des autres productions récentes du studio.

C’est frustrant que nous devions attendre si longtemps pour un aperçu officiel de No Way Home mais, à ce stade, il y a de grandes chances que la première bande-annonce révèle simplement ce que nous savons déjà sur le film.

Nous en savons plus sur Spider-Man: No Way Home que nous ne le pensons – alors arrêtons de souffler son supposé secret hors de proportion.