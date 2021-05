Désormais auto-quarantaine, installations d’isolement avec repas disponibles dans les hôtels haut de gamme; comment réserver, à quoi s’attendre

Welcomhotels a lancé une initiative notable pour aider à aplatir la courbe COVID-19 à travers l’Inde en offrant des installations de quarantaine. Image: Welcomhotel, Bengaluru

L’incertitude frappe à nouveau les segments du voyage et de l’hôtellerie en Inde! À un moment où l’industrie du voyage et de l’hôtellerie commençait à connaître une hausse de la demande, la deuxième vague de la pandémie a de nouveau pratiquement paralysé le tout.

Des escapades de week-end et séjours aux destinations de loisirs centrées sur la nature, les voyageurs indiens adoptent une fois de plus une approche plus prudente du voyage, d’autant plus que le pays lutte contre la deuxième vague de COVID-19.

Alors, comment le segment de l’hôtellerie, y compris le segment des maisons de vacances, fait-il actuellement face à cette baisse de la demande en termes de réservations?

Segment de l’hôtellerie: leçons tirées du verrouillage de l’année dernière

«Nous avons plusieurs leçons tirées du verrouillage de l’année dernière et du rebond immédiat de la demande dont nous avons été témoins lorsque les choses ont rouvert.

L’année dernière, il y avait une incertitude quant au retour à la normale et nous avons dû prendre des appels difficiles dès le départ, comme des réductions de salaire et des mises à pied. Cette année, nous sommes mieux préparés à faire face à de tels chocs. Cela commence par la rationalisation de l’ensemble du processus en priorisant les actifs les plus importants: notre équipe. Cette année, nous ne faisons pas l’objet de mises à pied pour contrôler les coûts. Nous avons vu à quel point le secteur de la location de maisons de vacances était résilient et nous sommes positifs et nous nous préparons pour un prochain trimestre robuste », a déclaré Ankita Sheth, cofondatrice de Vista Rooms, à Financial Express Online.

Les hôtels offrent des installations d’auto-isolement et de quarantaine

Bien que le retour aux escapades de week-end et aux séjours ne semble pas facile, les hôtels offrent des installations d’auto-isolement pour assurer et soutenir le système de santé du pays à un moment où il fait face à des pressions sans précédent.

Welcomhotels a lancé une initiative notable pour aider à aplatir la courbe COVID-19 à travers l’Inde en offrant des installations de quarantaine. Associée à des hôpitaux partenaires, l’offre est applicable aux patients asymptomatiques ainsi qu’à ceux qui sont légèrement symptomatiques. Outre un hébergement confortable et propre avec des protocoles d’hygiène dans la chambre et la livraison de nourriture, le séjour comprend pour les clients tous les repas à l’hôtel lui-même. De plus, des soins médicaux sur place ont été mis à disposition pour suivre les paramètres clés au fur et à mesure des besoins. Il existe des identifiants de messagerie sur lesquels des requêtes de réservation peuvent être effectuées pour lancer le processus de réservation pour les installations de quarantaine. Plus de détails sont partagés sur le site Web de l’hôtel.

Qualifiant cela de «temps difficile» pour tous, Anil Chadha, COO-ITC a souligné que la collaboration des Welcomhotels avec les hôpitaux partenaires s’efforce de fournir soulagement et réconfort à la communauté.

Avec son installation d’auto-isolement «Stay Safe, Stay Healthy», Sarovar Hotels and Resorts permet aux clients de réserver directement pour l’auto-isolement ou la mise en quarantaine. Pour les clients qui déménagent dans une nouvelle ville, veulent un endroit tranquille pour travailler ou veulent simplement un espace confortable pour rester, cette option peut être utilisée. Les réservations peuvent être effectuées directement pour certains endroits via le site Web de l’hôtel.

Et si les restrictions de verrouillage continuent?

Ankita Sheth, cofondatrice de Vista Rooms, a déclaré à Financial Express Online: «Ce trimestre est axé sur le contrôle de toutes les dépenses non liées à l’équipe, telles que les coûts administratifs et marketing. Si les choses se prolongent au-delà d’un mois ou deux, c’est lorsque nous devons penser à d’autres façons de gérer les coûts.

Cela signifie que nous assurons le bien-être des populations locales, qui sont employées dans nos propriétés. Nous sommes tous couverts par une assurance et nous organisons une campagne de vaccination. »

Sur la base des tendances actuelles, les hôtels peuvent être sur le long terme, car de plus en plus de personnes tombent malades au milieu de la deuxième vague. Cependant, l’accent est désormais mis sur l’utilisation de ces temps d’arrêt pour définir des paradigmes durables dans le segment de l’hôtellerie.

Récemment, Andaz Delhi est devenu le premier hôtel à faire équipe avec Swajal WaterCube pour garantir un gaspillage minimal. Grâce à cette collaboration, toutes les bouteilles d’eau sont désinfectées, stérilisées et ensuite remplies d’eau. En un mot, cela garantit que les hôtels en verre recirculent dans les locaux de l’hôtel avec un minimum de gaspillage, réduisant ainsi l’empreinte carbone.

Pas seulement les hôtels, le segment des maisons de vacances est également le fer de lance d’initiatives durables. «Une autre étape importante est la conservation de l’énergie dans toutes nos propriétés. De plus, nous mettons davantage l’accent sur les initiatives de la ferme à l’assiette, afin de pouvoir réduire l’empreinte carbone ainsi que les coûts de transport liés à l’approvisionnement en légumes des villes. Enfin, la récupération de l’eau de pluie est une autre étape importante que nous franchissons pour que l’eau naturelle puisse être réutilisée, ce qui facilite la dépendance vis-à-vis d’autres sources », informe Ankita Sheth, cofondatrice de Vista Rooms.

Des hôtels aux séjours à domicile et aux maisons de vacances, il y a une prise de conscience accrue des apprentissages de l’année dernière. Désormais, les mois à venir détiennent la clé pour soutenir le segment des voyages et de l’hôtellerie.

