Désormais, avec Google Maps, il sera beaucoup plus facile de planifier vos prochaines vacances | La technologie

Google Maps se renouvelle avec deux onglets importants qui seront parfaits pour vos prochaines vacances.

Bien que parfois il puisse sembler que Google Maps C’est une application invasive en raison de la grande quantité de données qu’elle recueille de nos voyages, la vérité est que c’est un outil nécessaire pour mieux gérer les vacances dont nous voulons profiter.

Comme le rapporte Android Police, la dernière version de Google Maps a publié une section chronologique renouvelée, qui jusqu’à présent nous a permis de garder une trace des sites, des villes et d’autres que nous avions visités.

Bien que l’ancienne chronologie nous propose des onglets tels que « Jour, Lieux, Villes et Monde », après son renouvellement, deux onglets supplémentaires sont ajoutés tels que « voyage » et « statistiques ». En plus de cela, nous avons de nouvelles fonctionnalités lors de l’édition de l’un de ces onglets au cas où nous aurions besoin de retoucher quelque chose à la main.

Depuis le nouvel onglet statistiques Dans la chronologie, des données relatives à la façon dont nous avons déménagé sont collectées, montrant le temps que nous avons consacré à la conduite en véhicule, ou en transports en commun, en vélo, en avion ou même à pied, tout mois par mois, même en étant capable de comparer différents graphiques pendant des mois.

Si vous aimez visiter les restaurants lors de vos déplacements, cela vous permettra tout de même de voir le temps que vous avez passé dans chacun des restaurants, mais aussi des boutiques, attractions et hôtels, un moyen de savoir si nous avons vraiment profité de notre voyage ou si nous sommes restés plus longtemps que nous n’aurions dû dans un hôtel.

L’onglet restant de voyages nous pouvons mieux gérer nos vacances, ou voyages d’affaires et autres, en montrant tous les endroits que nous avons visités et les kilomètres parcourus, et bien plus encore.