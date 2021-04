Désormais, Google Play Store accélérera l’installation des applications et consommera moins de ressources | La technologie

Désormais, le Google Play Store est beaucoup plus intelligent, apprenant quelles parties de chacune des applications sont les plus utilisées par la communauté des utilisateurs, pour les télécharger dans un premier temps et ainsi protéger les ressources de notre téléphone.

Chaque fois que nos applications installées sur le téléphone mobile prennent beaucoup plus de place, mais pas seulement cela, mais elles consomment également beaucoup plus de ressources, ce qui fait qu’à certaines occasions, notre téléphone est plus lent que d’habitude.

Et c’est qu’à chaque nouvelle mise à jour que nous téléchargeons depuis le Google Play Store, ces applications augmentent généralement leur taille, ce qui pourrait mettre en péril le stockage de nos appareils, surtout si nous sommes ces personnes qui ont toujours un stockage très limité en raison de utiliser.

Mais tout ce qui précède pourrait faire partie de l’histoire, à savoir que Google travaille sur un outil appelé «optimisation de l’installation d’applications», ce qui serait de savoir quelles parties de l’application vous utilisez beaucoup plus, pour améliorer votre processus de mise à jour et la publication ultérieure de nouvelles versions.

Et c’est que, par exemple, il est probable que votre application Facebook ou Instagram prenne beaucoup de place sur votre appareil mobile, mais vous n’en utilisez que des parties très spécifiques, comme accéder simplement à vos messages ou télécharger des photos.

De cette façon, cet optimiseur Google Play, Je téléchargerais et exécuterais uniquement la partie de l’application que vous utilisez le plus, économisant ainsi de l’espace de stockage et des ressources.

Cet outil a été initialement découvert par 9to5google grâce à un document de support. Son fonctionnement est simple: lorsque vous ouvrez une application pour la première fois, Google surveille les parties que vous utilisez et celles que vous n’utilisez pas. En rassemblant de manière anonyme les statistiques de tous les utilisateurs, Google Play saurait déjà quelles parties de l’application sont utilisées plus que d’autres au départ et les téléchargerait en premier.

Ces données collectées auprès des utilisateurs pourraient également être utilisées pour améliorer la gestion des ressources de l’appareil, afin de ne pas emprunter toute la mémoire RAM au départ.

Activé par défaut, le Google Play Store suit désormais les parties d’une application que vous utilisez après la première installation et utilisation. Grâce à ces données collectées, Google peut rendre les applications plus rapides à installer, à ouvrir et à exécuter pour tout le monde. H / T @ AlaSabo3 Astuce @Techmeme https://t.co/1kUzeUGt7d pic.twitter.com/ecp2IDHiO5 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 23 avril 2021

De nombreux utilisateurs testent déjà ce nouvel outil d’optimisation de Google Play, et il semble qu’il soit activé par défaut, du moins maintenant au départ. Dans tous les cas, l’utilisateur est averti par un message contextuel qui clarifie les données collectées pour accélérer ces procédures d’installation de l’application. Évidemment, l’utilisateur peut décider ou non d’utiliser cette fonction.