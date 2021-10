Désormais, il sera renommé Meta

Frappez sur la table Mark Zuckerberg, qui a décidé de changer Facebook pour une nouvelle marque, But. Ce sera le nom du groupe qui englobera toutes ses plateformes, y compris le réseau social.

Après près d’une heure et demie de présentation à l’événement Connect de son futur projet de métaverse, le fondateur du réseau social a annoncé la transformation. « A partir de maintenant, nous allons d’abord être métavers et non Facebook. Cela signifie qu’avec le temps, vous n’aurez plus besoin d’utiliser Facebook pour utiliser nos autres services. Et comme nos nouvelles marques commencent à apparaître sur nos produits, J’espère que les gens connaîtront la marque Meta et l’avenir que nous représentons », a-t-il déclaré.

La société a publié un blog détaillant le nouveau nom peu de temps après l’annonce. La société commencera à négocier sous le nouveau symbole boursier MVRS le 1er décembre, selon le billet de blog.

Les métaverse c’est un univers virtuel qui étend le monde physique au numérique, que ce soit avec de la réalité augmentée, des avatars ou des interfaces virtuelles. Un exemple de ce métavers est Facebook Horizon, une sorte de « seconde vie » en réalité virtuelle. Le changement de nom tant attendu intervient une semaine après que The Verge a annoncé pour la première fois que la société changeait de nom pour se concentrer sur votre futur métavers.

Le week-end dernier, plusieurs médias ont publié de manière coordonnée de nouvelles révélations sur la façon dont Facebook avait toléré des contenus potentiellement violents, tels que des discours de haine dans des pays en guerre, guidés par le seul but de continuer à croître et à gagner de l’argent. Les fuites ont également révélé une modération humaine et informatique insuffisante de millions de publications sur le réseau social.