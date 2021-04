Désormais, la recherche de documents parmi nos photos sera beaucoup plus facile grâce à Google Photos | La technologie

Google Photos veut nous faciliter la tâche lorsqu’il s’agit de trouver les photos que nous prenons sur des documents tels que factures, reçus, notes … Cette fonctionnalité nous permettra de localiser toutes ces images plus confortablement et plus rapidement.

Nous utilisons tous ou presque tous Google Photos comme un cloud personnel pour la photographie, c’est le service par excellence grâce à sa simplicité d’utilisation et au nombre de fonctions intelligentes qu’il abrite. Ce sont ces fonctions intelligentes qui font que lorsque vous recherchez une photo, la trouver est un jeu d’enfant.

Les catégories dans lesquelles l’intelligence de Google Photos a été déplacée ont été jusqu’à présent: les personnes, les animaux, les lieux et les choses. Ceux de Mountain View veulent ajouter une autre section, celle des documents. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est important de pouvoir rechercher rapidement des documents?

La réponse est simple, de nombreux utilisateurs prennent des photos de factures, de reçus ou même de documents d’une certaine importance afin de les avoir toujours à portée de main. Le problème est que nous prenons également des photos de notre nourriture, du ciel et des chiens que nous rencontrons en marchant.

En fin de compte, tout cela se traduit par une accumulation d’images sans aucun ordre ni contrôle, donc vouloir trouver une photo d’un billet d’il y a quelques jours devient une tâche impossible. La nouvelle fonction de Google Photos vient y remédier, elle s’appelle “Document Hub” ou ce qui est devenu “Espace pour les documents” en espagnol.

Cet espace classerait les images en différents groupes selon leur type: captures d’écran, affiches, signatures et documents. Allez, un groupe plus que complet et suffisant pour tout utilisateur. Il serait bon de classer également les images selon qu’elles sont des photographies à des documents d’identité tels que le DNI ou le passeport.

Avez-vous accidentellement supprimé des photos de votre mobile? Pas de panique: nous vous expliquons comment récupérer des photos supprimées ou supprimées sur iPhone.

Il est possible que Google finisse par ajouter ce dernier dont nous avons discuté, mais pour l’instant nous devons nous contenter de ce qui va arriver. Parce que, comme toujours, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs et n’arrivera pas globalement de sitôt.

En attendant son arrivée, vous pouvez vous assurer que la dernière version de Google Photos est installée.Pour eux, vous n’avez qu’à accéder au Play Store et vérifiez que vous n’avez pas de mise à jour en attente.