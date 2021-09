Désormais, les camionnettes mobiles feront du porte-à-porte pour Ganesh visarjan respectueux de l’environnement

Les efforts s’inscrivent dans la promotion d’une immersion respectueuse de l’environnement chez les résidents. (Déposer)

Le Conseil de la recherche scientifique et industrielle-Laboratoire national de chimie (CSIR-NCL) a lancé un service de camionnettes mobiles qui offrira Ganesh visarjan porte-à-porte. Les efforts s’inscrivent dans la promotion d’une immersion respectueuse de l’environnement chez les résidents.

L’institut basé à Pune s’est associé à la banque Ujjivan pour cette initiative, a rapporté The Indian Express. La camionnette mobile a un étang écologique installé. La camionnette transportera l’étang à travers la ville pendant les principales journées d’immersion du festival de 10 jours.

L’institut distribue du bicarbonate d’ammonium depuis 2016 pour des immersions respectueuses de l’environnement, a rapporté The Indian Express. Lorsqu’il est mis dans l’eau, le bicarbonate d’ammonium aide à dissoudre les idoles de Ganesh en plâtre de Paris.

Alors que l’on prend de plus en plus conscience des problèmes environnementaux que peuvent créer les immersions d’idoles dans des corps naturels, de nombreuses personnes préfèrent toujours la pratique traditionnelle. Les plâtres de Paris, qui servent à fabriquer les idoles, ne se produisent pas naturellement. Alors que les idoles en argile peuvent se dissoudre en quelques heures après avoir été immergées dans l’eau, les idoles en plâtre de Paris peuvent prendre des mois, voire des années pour se dissoudre complètement. De plus, les idoles sont décorées avec des peintures chimiques. Beaucoup de ces peintures contiennent des métaux lourds, notamment du plomb et du mercure, qui se mélangent à l’eau lorsque l’idole commence à se dissoudre. Le mélange toxique peut rester dans le plan d’eau pendant des années, laissant un impact durable sur l’écosystème.

Certaines personnes adoptent une approche écologique et font un choix plus écologique lors de la sélection des idoles. Supprimer la pression des masses d’eau traditionnelles qui souffrent déjà du rejet quotidien d’effluents industriels, d’eaux usées, de plastique et d’autres déchets est une alternative viable. Au lieu d’immerger les idoles dans ces plans d’eau et d’ajouter à leur fardeau, la création de réservoirs ou d’arrangements similaires pour l’immersion dans des ménages individuels peut alléger la charge des plans d’eau.

À cet égard, l’initiative du CSIR-NCL pourrait s’avérer être un grand coup de pouce pour les plans d’eau de la ville.

