Désormais, les «certificats de vaccin internationaux» sont disponibles sur CoWin à la suite d’une plainte du Royaume-Uni

La National Health Authority (NHA) a rendu les certificats de vaccins conformes aux spécifications de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), détaillées dans sa Documentation numérique des certificats Covid-19 : Statut de vaccination.

Cette décision intervient après que les autorités britanniques ont émis des doutes sur le format du certificat de vaccination de l’Inde, ce qui fait que les voyageurs vaccinés du pays sont traités comme non vaccinés.

La mise à jour comprend principalement l’affichage de la date de naissance de la personne vaccinée sur le certificat.

RS Sharma, le PDG de la NHA, a tweeté jeudi que l’Inde s’était assurée que la certification CoWIN était conforme aux directives de l’OMS, alors qu’elle tentait de créer une plate-forme de vaccination numérique de classe mondiale.

Sharma a ajouté que les personnes voyageant à l’étranger pouvaient télécharger une version internationale du certificat, qui afficherait la date de naissance.

Le Royaume-Uni a modifié ses directives de voyage plus tôt ce mois-ci. Il a précisé que si les formulations de Covishield, développées conjointement par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et fabriquées sous licence en Inde par le Serum Institute of India, étaient qualifiées de vaccin « approuvé », les certificats ne l’étaient pas.

Cela signifiait que les Indiens voyageant au Royaume-Uni continueraient d’être traités comme non vaccinés lorsque les nouvelles règles de voyage du pays entreraient en vigueur à partir du 4 octobre. Selon les règles de voyage mises à jour du Royaume-Uni, les personnes non vaccinées devraient subir un test RT-PCR avant le départ, et tests au jour 2 et au jour 8 suivant leur arrivée, en plus de passer une période d’isolement de 10 jours à leur adresse de destination.

Sharma avait déclaré la semaine dernière qu’il ne pouvait y avoir aucune inquiétude car le produit était aussi parfait que possible.

Il a ajouté qu’il était basé sur un code QR et vérifiable.

Le certificat de vaccination de l’Inde était conforme aux directives de l’OMS, à l’exception de la date de naissance, qu’il a qualifiée de « problème mineur ». Sharma a déclaré que le gouvernement n’avait pas collecté d’informations non pertinentes. Il a ajouté que puisque les passeports portaient déjà la date de naissance, ils ne recueillaient que l’année de naissance.

Même alors, Sharma avait déclaré que la plate-forme CoWIN permettait aux voyageurs de saisir tous les détails pertinents nécessaires pour les voyages internationaux.

