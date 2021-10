Désormais, les colporteurs, les vendeurs et les autres restaurants non organisés peuvent demander une licence FSSAI via cette nouvelle application

L’application sera utilisée comme un mécanisme permettant aux consommateurs de vérifier facilement la licence ou l’enregistrement de la FSSAI sur n’importe quel emballage alimentaire. (Image pour représentation)

Technologie pour les MPME : Afin de faciliter le processus d’enregistrement d’un grand nombre de micro et petites entreprises alimentaires non organisées dans le pays, notamment les colporteurs, les vendeurs de rue, l’Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI) a lancé une application mobile appelée Food Safety Connect. « Avec le lancement de l’application mobile Food Connect de la FSSAI, il sera plus facile pour les entreprises alimentaires, en particulier les petits colporteurs, les vendeurs et les startups de déposer une demande d’enregistrement à la FSSAI en utilisant simplement leur smartphone », a déclaré la FSSAI dans un communiqué. Les candidats peuvent accéder aux FAQ sur les procédures liées aux licences et à l’enregistrement, aux réglementations et à d’autres conformités pour les entreprises alimentaires via l’application.

En outre, les exploitants du secteur alimentaire peuvent accéder à des ressources relatives à une liste de laboratoires notifiés pour les tests alimentaires, des listes de contrôle d’inspection, des normes de produits, une liste de Mitras de sécurité alimentaire, une formation via la formation et la certification en sécurité alimentaire (FoSTaC), des documents d’orientation, etc. Mitra est un professionnel individuel certifié FSSAI qui aide les entreprises à se conformer à la loi sur la sécurité et les normes alimentaires. FoSTaC est un programme de formation pour les entreprises alimentaires ayant des licences centrales ou étatiques pour avoir au moins un superviseur de la sécurité alimentaire formé et certifié pour chaque 25 manipulateurs d’aliments (personnes travaillant dans une installation alimentaire avec des tâches impliquant la préparation, le stockage ou le service des aliments) dans leurs locaux.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

«Ils (les consommateurs) peuvent accéder à un centre de connaissances pour les citoyens, comme des vidéos d’information, des briseurs de mythes, des livres et d’autres documents d’orientation qui sont pertinents pour que les citoyens connaissent les pratiques alimentaires sûres et saines. De plus, cette application sera utilisée comme un mécanisme permettant aux consommateurs de vérifier facilement la licence FSSAI ou l’enregistrement sur n’importe quel paquet de nourriture. Les consommateurs peuvent même déposer leurs griefs liés à toute question de sécurité alimentaire via l’application », a déclaré la FSSAI.

Le lancement de la nouvelle application a eu lieu au milieu de la publication de l’indice de sécurité alimentaire mondiale 2021 par Economist Impact et Corteva Agriscience en octobre 2021. L’indice a placé l’Inde à la 71e position sur 113 pays et derrière le Pakistan et le Sri Lanka en ce qui concerne l’accessibilité alimentaire. . L’indice classe les pays en fonction de paramètres tels que la qualité et la sécurité des aliments, l’abordabilité, la disponibilité, les ressources naturelles et la résilience. La liste est dominée par l’Irlande, l’Autriche et le Royaume-Uni.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.