Désormais, les emoji de cœur que vous envoyez sur WhatsApp seront plus vivants que jamais | La technologie

Ce petit mais important changement arrivera sur WhatsApp dans les semaines à venir, et vous l’utiliserez sûrement à plusieurs reprises.

C’est Noël, pour les félicitations, pour les rencontres et pour se souvenir de toutes ces personnes qui nous ont accompagné ces derniers mois, et sûrement l’un des emoji que vous finissez par partager le plus est celui du cœur, l’un des plus populaires qui a été utilisé en 2021 dans n’importe quelle application.

Peut-être avez-vous déjà partagé l’emoji du cœur sur WhatsApp, et vous vous souviendrez que cet emoji est animé, qui a fière allure pour embellir et mieux s’exprimer dans les conversations.

Il n’arrivera peut-être pas à temps pour les vacances de Noël, mais en ce moment WhatsApp travaille sur une nouvelle version qui offrira cette même animation, non seulement le cœur rouge susmentionné, mais aussi pour le reste du coeur emoji, ceux qui ont des couleurs différentes comme l’orange, le vert, le bleu et autres.

WhatsApp travaille sur l’animation des emojis cardiaques ! Une nouvelle mise à jour est prévue à une date ultérieure pour prendre en charge l’animation de tous les emojis cardiaques, sur la bêta de WhatsApp pour Android et iOS.https : //t.co/SXQniNlOeH – WABetaInfo (@WABetaInfo) 22 décembre 2021

Il s’agit d’une fonctionnalité découverte par Wabetainfo dans la dernière version bêta d’iOS, mais elle sera également disponible pour les premiers testeurs sur Android, ce qui la rendra stable au cours des prochaines semaines.

Et c’est que WhatsApp travaille sur différentes caractéristiques telles que les réactions attendues aux messages, mais ils ont également commencé à travailler sur une nouvelle interface pour les appels vocaux et même un nouvel indicateur de cryptage de bout en bout dans différentes sections du application.

Reste à voir si finalement de nombreux autres emojis finissent par s’animer pour rendre nos conversations beaucoup plus amusantes, mais force est de constater que ce sont ces petits changements que la communauté finit par beaucoup utiliser.