Désormais, les MPME, d’autres peuvent déposer des plaintes sur ce portail pour violation présumée d’un ordre de passation des marchés publics

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Il existe désormais un portail dédié aux MPME et autres entreprises participant aux marchés publics pour déposer des plaintes pour violation présumée de l’ordonnance sur les marchés publics (préférence à rendre en Inde), 2017. Le portail lancé par le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT ) transmettra les plaintes des fournisseurs et des soumissionnaires aux entités adjudicatrices concernées, y compris les ministères et départements «en temps réel pour examen, mesures correctives nécessaires et commentaires, le cas échéant», a déclaré le DPIIT dans une note de service. Le portail sera effectif à partir du 1er juillet 2021.

L’ordonnance de 2017 a été prise pour promouvoir les produits fabriqués en Inde et dans le but d’améliorer les revenus et l’emploi des entreprises. L’ordonnance visait également à stimuler la participation des MPME et d’autres entreprises au processus de passation des marchés publics. En septembre 2020, le gouvernement avait modifié l’arrêté pour permettre aux ministères et départements nodaux de notifier des exigences de contenu local minimum plus élevées pour les fournisseurs locaux. Il avait également interdit aux entités de pays, qui n’autorisent pas les entreprises indiennes à participer à leurs marchés publics pour quelque article que ce soit, de participer aux marchés publics en Inde.

Les ministères et départements acheteurs seraient en mesure d’envoyer leurs commentaires sur le grief concerné au DPIIT sur le portail lui-même, tandis que le portail devrait «réduire le temps de traitement des griefs», a déclaré le DPIIT dans le mémorandum. «Les portails comme ceux-ci, y compris MSME Samadhaan etc., sont principalement destinés au gouvernement central. Les préoccupations telles que les retards de paiement concernent en grande partie les UAP du gouvernement des États. Ainsi, si nous déclarons que les entités gouvernementales sont également incluses, cela profitera probablement davantage aux MPME. De plus, de nombreuses micro et petites entreprises ne connaissent même pas ces portails », a déclaré Pankaj Kumar Gupta, directeur et promoteur du fabricant de transformateurs A Powertech Electricals à Financial Express Online.

Pendant ce temps, les marchés publics des ministères centraux, des départements et des unités du secteur public (UPE) des micro et petites entreprises (MPE) avaient légèrement diminué au cours de l’année Covid 2020-2021. La baisse de la valeur des marchés publics a été pour la deuxième année consécutive de Rs 39 538 crore contre Rs 39 632 crore en FY20 et Rs 40.399 en FY19, selon les données gouvernementales disponibles sur les marchés publics. Le gouvernement avait réservé un objectif annuel de 25% en matière de passation des marchés par les MPE aux CPSE à partir du 1er avril 2015, contre 20% plus tôt. Un sous-objectif de 4% pour les MPE appartenant à SC / ST et 3% pour les MPE appartenant à des femmes a été réservé sur l’objectif de 25%. Depuis FY16 (achat d’une valeur de Rs 18 246 crore), le gouvernement qui achète aux MPE a enregistré une croissance de 116%.

