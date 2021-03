Désormais, les PME vendeurs de Snapdeal peuvent obtenir des paiements plus rapides grâce à la nouvelle option accélérée pour les marchandises vendues

Snapdeal avait ajouté l’année dernière plus de 5 000 fabricants-vendeurs sur sa plate-forme. (Image: .)

Crédit et financement pour les MPME: Les petits et moyens vendeurs de Snapdeal de plus de 5 lakh auront désormais la possibilité de recevoir leurs paiements plus rapidement. La société, dans le cadre de sa nouvelle initiative Jaldi Payments, permettrait à ses vendeurs d’être payés pour leurs produits vendus sur le marché soutenu par Ratan Tata et Anand Piramal dans un délai de trois jours au lieu des sept jours standard. «Nous entendons souvent de petits vendeurs dire qu’ils ont du mal avec un flux de trésorerie régulier et cela a toujours été un sujet de grande préoccupation. Des paiements plus rapides leur permettent d’exploiter l’opportunité en ligne en réduisant leurs stocks plus rapidement et d’accéder à des liquidités pour planifier leurs futures opérations », a déclaré un porte-parole de Snapdeal à Financial Express Online.

Cependant, les vendeurs devront payer des frais «nominaux» pour l’installation. Selon la société, les frais ne représenteront qu’une fraction du coût qu’ils engageraient pour accéder aux fonds d’une banque, des NBFC ou d’autres sources. Grâce à cette initiative, Snapdeal a déclaré que le délai de réception serait réduit de 76% et permettrait aux vendeurs de redéployer le capital pour développer leurs activités, constituer des stocks et gérer d’autres besoins commerciaux. De plus, «65 pour cent des vendeurs de la cohorte initiale ont déjà opté pour le programme. Nous le déploierons par la suite à plus de vendeurs », a ajouté le porte-parole.

Alors que la pandémie a conduit à une accélération des opportunités de croissance pour les vendeurs en ligne, la disponibilité facile du fonds de roulement a été une contrainte, en particulier pour les petits vendeurs. Dans une enquête menée par Snapdeal en février 2021, un accès rapide et flexible au financement a été identifié par de nombreux vendeurs comme un levier de croissance important. Snapdeal avait ajouté l’année dernière plus de 5000 fabricants-vendeurs sur sa plate-forme vendant des centrifugeuses et des robots culinaires, des ustensiles en acier et en cuivre, des articles de vaisselle, du linge de lit, des accessoires de mode, des vêtements pour enfants, des saris et des costumes, des vêtements décontractés et des équipements de fitness. La société avait également étendu son réseau logistique décentralisé en ouvrant de nouveaux centres à Ahmedabad, Surat, Jaipur, Indore, Hyderabad, Panipat, Gurugram, Mumbai, Bengaluru, New Delhi, Bahadurgarh, Yamuna Nagar, Rajkot, Bhiwandi, Agra, Noida et Mathura. .

Au milieu de Covid, Snapdeal a également vu l’accélération et l’adoption en ligne par les vendeurs. «Ce que cette accélération a fait en six mois (avril-septembre), nous nous attendions à ce qu’il se produise dans trois ans. Au cours des six derniers mois, nous avons vu 20 000 nouveaux vendeurs arriver sur notre plateforme et 10 000 d’entre eux juste au cours des 90 derniers jours… En général, je pense que beaucoup de ces entreprises hors ligne vont maintenant voir la «vente en ligne» devenir une part encore plus importante de l’entreprise, sinon exclusivement », avait déclaré le co-fondateur de Snapdeal, Kunal Bahl, à Financial Express Online dans une interview en octobre de l’année dernière.

