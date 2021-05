Désormais, les robots peuvent monter et descendre des escaliers, et sans support visuel | La technologie

Ce robot est capable non seulement de monter et de descendre des escaliers sans aucun support visuel, mais également de traverser n’importe quel terrain inconnu.

La plupart des robots fabriqués aujourd’hui sont destinés à des tâches de sauvetage et d’exploration, et ont différentes caméras comme vision qui leur permettent de lire le terrain pour ne pas commettre de faux pas.

Cependant, ces capteurs de caméra sont très sensibles, et une petite bosse ou un accident pourrait les rendre totalement inopérants, rendant le robot incapable de se dérouler.

C’est pourquoi maintenant les chercheurs du Université d’État de l’Oregon Ils ont réalisé un robot bipède sans support visuel capable de monter et descendre les escaliers. Ce robot, par son nom Cassie d’Agility Robotics, vous avez préalablement formé à un simulateur virtuel.

Pour atteindre leur objectif, les chercheurs ont utilisé une technique appelée “apprentissage par renforcement par simulation réelle«Pour établir comment le robot marchera. Ils ont d’abord fait la phase de hit-and-miss sous un simulateur pour ne pas gâcher le robot, puis ils ont virtuellement appris au robot à gérer un certain nombre de situations, y compris monter des escaliers ou toutes sortes de terrains.

Lorsque le robot a réussi la formation simulée Ils l’ont emmené sur le campus universitaire pour monter et descendre des escaliers et différents types de terrain. Après les tests, il a pu naviguer avec succès même dans les bordures, les rondins et les terrains accidentés.

Cependant, dans les escaliers, les chercheurs ont effectué 10 essais en montant et 10 autres essais en descendant les escaliers, avec une efficacité de 80% et 100%, respectivement.

L’une des principales difficultés rencontrées par l’équipe de recherche était lorsque le robot allait trop vite ou trop lentement, ce qui lui a fait échouer dans ce type d’opération de montée et de descente d’escalier ou au sol.