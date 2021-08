Désormais, Lionel Messi fait ainsi partie de l’univers NFT

La légende du football Lionel Messi sera commémorée pour la première fois avec une collection de jetons non fongibles (NFT). Celle-ci sera connue sous le nom de collection NFT authentifiée avec le nom « Le Messiverse » ou « le Messiverso » en espagnol.

Messi a presque tout accompli dans sa carrière sportive, et maintenant vous pouvez dire qu’il existe même une collection de jetons NFT sous son nom. Beaucoup le considèrent dans le monde entier comme le meilleur joueur de football à 34 ans.

Plus de détails sur les NFT de Lionel Messi

La collection NFT authentifiée, baptisée “The Messiverse”, sera disponible à partir de 21h00 UTC le 20 août sur la plate-forme blockchain Ethernity Chain.

Cependant, la popularité de Messi a fait que, lors d’occasions précédentes, NFT a émergé avec une allégorie à son nom ou à son image d’une manière ou d’une autre. Déjà le mois dernier, Ethernity Chain avait lancé une collection pour célébrer la victoire de l’Argentine sur le Brésil en Copa América. En effet, et comme on pouvait s’y attendre, ils ont sorti l’un des objets de collection avec Messi en tant que capitaine de l’équipe gagnante.

Plus précisément, “The Messiverse” se compose de quatre œuvres d’art de l’artiste australien Bosslogic, qui a déjà travaillé pour Marvel et Disney. Il semble qu’Ethernity Chain travaille déjà avec et pour les fans de football depuis un certain temps, car en mai, ils ont sorti un NFT de Pelé, une autre légende mondiale du football.

Commentaires additionnels

La popularité même de Lionel Messi nous fait penser que ce NFT pourrait être assez réussi et qu’il pourrait être le prédécesseur de beaucoup d’autres. On le sait, le monde des tokens non fongibles ne fait que commencer et ses limites ne semblent pas évidentes à l’horizon du monde actuel.

En fin de compte, de nombreux facteurs influencent la valorisation qu’un NFT peut avoir, mais sans aucun doute, le secteur des fans de sport et de musique est une niche sûre possible pour ces actifs spéciaux. En achèteriez-vous un à Messi ou à votre équipe ou groupe préféré ? Combien seriez-vous prêt à payer pour cela ?

