Désormais, l’iPhone vous avertira si vous risquez de tomber au cours des prochains jours | La technologie

iOS 15 veillera à ce que vous ne subissiez pas de dommages dus aux chutes avec cette nouvelle fonctionnalité pour votre iPhone.

Lorsque nous vieillissons, nous perdons de la stabilité lorsque nous marchons ou courons, et nous devons donc faire particulièrement attention à ne pas subir une chute inattendue qui provoquerait une blessure.

Nous savons déjà que l’Apple Watch peut nous sauver la vie en envoyant une série d’alertes si la montre détecte une forte chute, mais maintenant avec l’arrivée d’iOS 15 sur l’iPhone, nous aurons une fonctionnalité très similaire mais qui fonctionne légèrement différemment, et nous vous le donnons savoir.

Maintenant, comme le rapporte le Wall Street Journal, Apple a ajouté une nouvelle fonctionnalité à iOS 15 qui est conçue, pas exactement pour détecter les chutes comme l’Apple Watch, mais pour les empêcher de se produire. C’est pourquoi la nouvelle application Santé suivra désormais certaines métriques liées à notre façon de marcher.

Spécifique, notre asymétrie lors de la marche commencera à être mesurée qui indique le pourcentage de fois où les pas effectués avec un pied sont plus rapides ou plus lents que les pas effectués avec l’autre pied. Plus le pourcentage de fois que cela se produit est faible, plus votre rythme de marche sera sain.

Évidemment, l’iPhone suivra notre façon de marcher lorsque l’appareil est dans la poche, près de la taille, et en marchant sur un sol plat. Au début, vous devrez collecter des données pendant quelques jours, puis il vous enverra une notification indiquant si votre pourcentage dans cette mesure est correct.

Mais quand notre stabilité en marchant n’est pas bonne, Une notification sera envoyée pour nous informer que nous pourrions être à risque d’une chute au cours de la prochaine année et il pourrait recommander une série d’exercices pour améliorer la force et l’équilibre.

Avec des données sur la table, un Américain sur quatre de 65 ans et plus tombe une fois par an, provoquant des fractures de la hanche et même des lésions cérébrales. En outre, tomber une fois double les chances qu’une personne tombe à nouveau l’année suivante, avec lequel essayer d’améliorer notre équilibre et notre cadence de passage à certains âges est essentiel pour éviter de tomber.

Pour configurer ces notifications de stabilité lors de la marche vous devez vous rendre dans l’application Santé puis toucher « résumé ». À partir de là, vous devez faire défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez les “notifications de stabilité de marche”. Vous pouvez maintenant configurer des informations telles que votre taille, votre poids et votre âge.

Vous pouvez vérifier votre progression en accédant à l’onglet “examiner” situé dans le coin inférieur droit puis en sélectionnant “mobilité et stabilité lors de la marche”.