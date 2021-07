Désormais, Microsoft Edge limite la lecture automatique des vidéos lorsque vous visitez un site Web | La technologie

Grâce à cette nouvelle configuration, vous pourrez contrôler l’audio et la vidéo qui sont automatiquement lus sur les sites que vous visitez.

Il n’y a rien de plus ennuyeux que d’entrer sur un site Web que vous ne connaissez pas et qu’un son ou une vidéo commence à jouer automatiquement, affectant non seulement votre vie privée si vous êtes dans un lieu public, mais dépensant également plus de données que votre tarif.

Ceci est très négatif pour nos rares données mobiles, surtout si nous voyageons là où nous utilisons habituellement des applications telles que Google Maps pour la question de la localisation. Et c’est exactement ce qui s’est passé avec Edge tout ce temps, où les vidéos étaient lues automatiquement lors de la visite de nouvelles pages Web, jusqu’à maintenant.

Microsoft a écouté nos plaidoyers, et enfin avec la version Bord 92 que vous devriez déjà avoir à disposition, vous pouvez effectuer diverses configurations concernant le comportement de ces vidéos sur les pages Web.

Fondamentalement, ce que Microsoft a fait a été de modifier les paramètres de lecture automatique des médias de « autoriser » à « limité », avec des différences substantielles dans chacun d’eux. Les trois options de paramètres de lecture automatique dans Microsoft Edge sont les suivantes :

Permettre, l’option par défaut qui précédait, et où tous les sons et vidéos étaient lus automatiquement lors de la visite d’un nouveau site Web Limité, est la nouvelle option par défaut, et où les sons ou les vidéos seront joués automatiquement ou non, en fonction de notre dernière interaction avec eux sur cette page. De cette façon, si vous avez déjà visité cette page auparavant et que vous avez décidé de lire les vidéos, elles seront lues automatiquement à chaque fois que vous la visiterez. fermé à cléComme son nom l’indique, les vidéos et les sons ne seront pas diffusés sur les sites Web.

Vérifiez d’abord que vous n’avez pas de mise à jour Edge en attente.

Si vous disposez déjà de la dernière version d’Edge, vous devez accéder aux options du navigateur, puis rechercher « cookies et autorisations du site », et si vous faites défiler vers le bas, vous devez localiser l’option appelée « lecture automatique du contenu multimédia » où vous pouvez choisir entre les options pour autoriser et limiter, venant à limiter par défaut.

L’option de blocage est manquante, que vous pouvez activer si vous activez le drapeau “edge-autoplay-user-setting-block-option”. Pour activer le drapeau, entrez simplement “edge: // flags /” dans la barre d’adresse, puis recherchez le drapeau correspondant.

Avec cela, vous pourrez désormais autoriser, limiter et même bloquer le comportement de l’audio et de la vidéo qui sont lus automatiquement sur les sites que vous visitez.