Désormais milliardaire, Rihanna fait fortune en dehors de la musique

Vous connaissez sûrement le chanteur barbadien, Rihanna, qui tout au long de sa carrière a eu de nombreux les coups chansons qui lui ont valu pas mal d’argent, et pourtant malgré tous les fortune qu’elle a accumulé grâce à sa carrière artistique est aujourd’hui devenue tout un milliardaire grâce à ses sources de revenus provenant de la vie de ses marques de maquillage et de vêtements.

Les personnes chargées d’annoncer cette information étaient les Magazine Forbes, qui a officialisé que la belle fille a atteint le chiffre de 1,7 milliard de dollars la plaçant dans la femme la plus riche du L’industrie de la musique tout cela grâce à cette quantité qui dépasse neuf zéros.

Ses fans ont été impressionnés de savoir cela information beaucoup pensaient qu’en étant une chanteuse célèbre, elle aurait une fortune similaire, cependant, son Entreprise Ils sont chargés de l’aider à accumuler cette richesse générée en quelques années seulement et en dehors du monde du spectacle.

Sa première société s’appelait Fenty Beauty et elle est responsable d’avoir généré l’essentiel de ses revenus puisqu’il a généré plus de 1,4 milliard de dollars avec elle.

La marque de maquillage a été créée par Rihanna en 2017 et elle était chargée de plaire à la plupart des femmes de la planète car en plus d’être exempte de cruauté envers les animaux, elle se concentrait également sur le lancement de tons de peau pour toutes les différentes couleurs qui existent. .

Également récemment lancé un nouveau parfum qui a fait sensation et qui est devenu un succès car il est unisexe.

La jeune chanteuse a également lancé sa société en charge des vêtements attrayants et s’appelait Savage x Fenty, avec laquelle elle a déplacé plus de 270 milliards de dollars en s’adaptant à tous les différents types de corps et de goûts qui existent dans le monde avec l’un des plus réussis. campagnes publicitaires dans l’histoire de cette industrie.

Ses entreprises pourraient être jeunes, mais elle est devenue l’une des meilleures entrepreneurs, après avoir connu de tels succès comme Umbrella et ces chansons que nous aimons tant écouter.

Le magazine a également souligné que grâce à la somme de ses compagnies et de ses revenus artistiques, elle se positionne désormais comme l’une des femmes les plus riches, des chiffres qui sont admirables.

Bien qu’en fait certains aient rendu compte et réalisé que grâce à sa musique, il n’a généré que 30 000 001 de grande différence par rapport à ce que ses marques ont réalisé, cela pourrait donc confirmer que nous sommes très loin de voir une nouvelle production musicale de sa part bien qu’il y ait des rumeurs qu’il pourrait enregistrer un nouveau clip vidéo avec A$AP Rocky, dans une éventuelle collaboration, il faudra attendre pour le voir.