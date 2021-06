Désormais, votre Chromebook sera mis à jour plus fréquemment, chaque mois | La technologie

in

Bientôt, Google commencera à donner beaucoup plus d’importance aux mises à jour de nos Chromebooks grâce à un changement dans la cadence de publication de ceux-ci, qui passera des six semaines actuelles à seulement quatre, permettant ainsi à de nouvelles fonctionnalités d’arriver beaucoup plus rapidement.

Et est-ce que Google a annoncé qu’il changera les mises à jour des six semaines actuelles pour chaque version de ChromeOS, à seulement quatre semaines à partir du quatrième trimestre 2021, avec une intention claire de réaligner le navigateur Chrome avec Chrome OS.

Google a décidé de modifier la cadence de son programme de lancement pour qu’il corresponde au navigateur Chrome, et c’est une bonne nouvelle pour ceux qui possèdent un Chromebook.

Au quatrième trimestre 2021, vers octobre, Google commencera à mettre à jour ChromeOS sur une base mensuelle, en particulier depuis le lancement de ChromeOS 96, qui devrait être lancé en novembre.

Le changement a été annoncé par Marina Kazatcker, l’un des responsables du lancement de ChromeOS sur le blog chromium, notant que « pour offrir de nouvelles fonctions plus rapidement aux consommateurs tout en continuant à donner la priorité aux piliers clés de ChromeOS tels que la sécurité, la stabilité, la vitesse et la simplicité, Chrome OS passer à une chaîne stable de quatre semaines en commençant par M96 au quatrième trimestre. “

Pour ce faire, Google sautera directement la sortie de ChromeOS 95 pour les Chromebooks. De cette façon, les utilisateurs passeront de ChromeOS 94 à ChromeOS 96 directement dans le cadre de cette nouvelle cadence de mise à jour.

Apparemment, Google ajoutera un nouveau canal stable qui permettra aux entreprises et aux écoles s’en tenir à une version spécifique de Chrome OS jusqu’à six mois.

Les intentions de ceux de Mountain View étaient déjà connus, qui avaient déjà annoncé en début d’année qu’ils allaient accélérer le cycle de lancement de ce type de mises à jour à la fois pour Chrome et le système Chrome OS.