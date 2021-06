Désormais vous devrez contrôler votre espace, Google Photos a mis en place sa grande nouveauté | La technologie

Le jour est arrivé : aujourd’hui, 1er juin, Google Photos cesse d’offrir un espace illimité après des semaines d’annonce et change la façon dont nous allons utiliser l’application.

Nous sommes clairs que toute application peut faire l’objet de modifications majeures, de ceux qui conduisent à promouvoir qu’il est payé à ceux qui provoquent sa fermeture, mais parfois quand ils sont mis en œuvre ils font sensation, surtout si c’est une application aussi connue et utilisée que Google Photos. Google a mis en œuvre son grand changement aujourd’hui et nous allons maintenant voir l’impact qu’il a.

Google Photos est dépassé pour offrir un stockage gratuit et illimité à seulement 15 Go, avec la possibilité d’en embaucher davantage via un service d’abonnement. Cela a eu un grand impact car de nombreux utilisateurs enregistrent leurs photos et vidéos dans cette application depuis des années, depuis sa sortie en 2015.

Quoi qu’il en soit, nous devons préciser que Les 15 Go ont commencé à compter à partir d’aujourd’hui, cela n’a pas affecté tout ce qui a été sauvé, cela ne signifie donc pas que quoi que ce soit ait été supprimé des utilisateurs, juste un changement de perspective, comme nous vous l’avons informé.

Si vous avez accidentellement supprimé une photo de votre smartphone, ne vous inquiétez pas. Nous allons vous apprendre comment récupérer des photos supprimées sur Android.

Si vous souhaitez vérifier l’espace que vous occupez actuellement, vous devez entrer dans Paramètres (bouton situé dans la partie supérieure droite) et cliquer sur Gérer le stockage. Ensuite, vous accéderez à une page comme celle que nous vous montrons où votre situation actuelle apparaîtra à cet égard.

Mais ça Ce n’est pas la seule nouveauté qui a été implémentée dans Google Photos, il y aura également de nouvelles fonctions qui affectent des perspectives différentes, de la possibilité de ajouter des mots de passe aux dossiers ou masquer des images avec des personnes spécifiques, à d’autres qui se concentrent directement sur le problème d’espace que vous pourriez subir.

A partir de maintenant, vous aurez la possibilité de configurer comment vous voulez que les images soient enregistrées par défaut dans des domaines tels que la définition. De plus, Google vous informera s’il prévoit que vous manquerez bientôt d’espace pour supprimer des photos, modifier des paramètres ou contracter une extension d’espace pour 1,99 euros par mois.

Il vous suffit de saisir les paramètres de Google Photos pour découvrir ces nouvelles fonctionnalités :

Comme tu peux le voir, C’est un changement total qui affecte une multitude de fonctions et l’utilisation de l’application à partir d’aujourd’hui. Si vous faites partie de ceux qui utilisent Google Photos avec désinvolture, vous ne souffrirez pas trop de la nouveauté ; Mais si vous l’utilisez de manière intensive, vous devrez peut-être évaluer quelle option prendre en cas d’atteinte des 15 Go qu’ils vous proposent gratuitement.