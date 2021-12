Désormais, vous pouvez trouver des AirTags à proximité sur Android grâce à l’application que vient de lancer Apple | La technologie

Si vous possédez un mobile Android et que vous souhaitez utiliser les AirTags d’Apple, vous n’aurez plus de problèmes, Apple a lancé une application qui est désormais disponible en téléchargement sur le Play Store.

Apple a présenté les AirTags il y a quelques mois, ces appareils créés presque à l’image et à la ressemblance de ceux de Tile ont une fonctionnalité principale : être une balise de localisation à ajouter à différents équipements pour pouvoir les suivre avec notre téléphone portable. Il peut sembler que c’est une fonctionnalité sans grande utilité, mais ce n’est pas le cas.

Et, est-ce, il est assez fréquent de ne pas trouver les clés ou le portefeuille ; Si nous transportions un Apple AirTag, nous pourrions trouver ces appareils à partir de notre appareil mobile en un instant. L’arrivée de ces accessoires a été très bien accueillie par les utilisateurs de téléphones Apple.

Il n’est pas surprenant qu’Apple décide d’ajouter plus de fonctionnalités à ses accessoires lorsqu’ils fonctionnent en conjonction avec ses appareils mobiles. Cette décision a poussé de nombreux utilisateurs de téléphones Android à renier ces appareils. Mais il semble qu’Apple ait repensé et a lancé une application pour Android.

Cette application porte le nom de Tracker Detect et peut être téléchargée sur le Play Store dès maintenant. Ce que cette application nous permet de faire, c’est, de manière générale, de localiser les Apple AirTags à partir de n’importe quel appareil mobile Android. Allez, c’est la même chose qui peut être fait avec la propre application d’Apple pour leurs mobiles, uniquement sur Android.

Tracker Detect permet à la fois de pouvoir identifier où se trouve l’AirTag et de reproduire un son afin qu’il soit beaucoup plus facile de le trouver s’il se trouve sur une surface inégale ou avec de nombreux coins et recoins à cacher. La vérité est qu’il était temps qu’Android ait sa propre application avec laquelle utiliser les AirTags.

Ainsi, Apple parvient également à capter ce marché. Oui, il y aura beaucoup plus d’options d’autres fabricants et, très probablement, ils seront très compétents; mais s’il existe déjà une option qui fonctionne bien, elle est difficile à changer. Il reste à voir comment le reste des fabricants réagira au fait qu’Apple soit également présent dans les appareils Android.