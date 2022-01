« Desperate Housewives » est-il de retour cette année ?

Pendant de nombreuses années, les histoires de Gabrielle, Susan, Bree et Lynette Ils nous ont émus, nous ont fait rire, pleurer et même nous ont remplis de peur et d’intrigue. Pendant huit saisons et avec plus de 180 épisodes, sur un ton de feuilleton, nous avons pu découvrir les secrets des faubourgs de Voie des Glycines, un quartier résidentiel fictif dans la ville imaginaire de Fairview dans Eagle State.

Ces secrets qui tournaient autour de leur vie domestique, de leurs maris, de leurs aventures sexuelles et même du crime et de la passion étaient la matière première d’une série qui semblait ne jamais finir.

La série créée par Marc cerise eu 15 nominations aux Emmy Awards 2005, dont il a remporté six. Et ce qui est excitant, c’est que cette année, il pourrait revenir sur les plateformes de streaming, comme il l’a déjà fait. Le sexe et la ville avec Et juste comme ça… C’est ce qu’a suggéré le compte officiel de la série sur Twitter, sans dévoiler beaucoup de détails :

* Désespérément * en attendant 2022. pic.twitter.com/Io6cN99giO – Desperate Housewives (@DesperateABC) 31 décembre 2021