Desperate Wives revient avec une nouvelle saison et ce message

Desperate Wives a été créée en 2004 et est devenue un succès télévisé. Pendant neuf saisons nous avons suivi Lynette Scavo, Bree Van de Kamp, Gabrielle Solis et Susan Mayer. La série suit les histoires de quatre femmes qui vivent à Wisteria Lane, une banlieue en apparence parfaite, mais la mort d’un voisin secoue toute la communauté et dévoile de nombreux secrets, notamment avec l’arrivée de nouveaux locataires.

Où regarder Desperate Wives aujourd’hui

Au cas où vous ne l’auriez pas vu, ou que vous vouliez le marathonner pour vous souvenir des bons moments comme moi, toutes les saisons de Desperate Wives sont disponibles sur Star+, la plateforme de streaming. Alors faites le vin, c’est parti !