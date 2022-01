« Desperate Wives » revient-il avec une neuvième saison ?

« Desperate Wives » pourrait revenir avec une neuvième saison

Le célèbre série de ‘Desperate Housewives’ pourrait revenir après 10 ans de sa dernière diffusion sur le petit écran, comme une récente publication qui a été faite sur les réseaux sociaux pourrait le confirmer.

Après 10 ans depuis la fin de la série à succès Desperate Housewives ou Desperate Wives, le 31 décembre 2021, une image a été partagée qui disait « En attendant désespérément 2022 ».

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette émission ou programme a été créé par ABC Studios et Cherry Productions et s’est déroulé de 2004 à 2012 et compte 180 épisodes au total.

Cela peut vous intéresser: Films et séries les plus populaires en 2021

A noter que cette affiche comprend : Dana Delany, Eva Longoria, Marcia Cross, Teri Hatcher et Felicity Huffman.

C’est pourquoi il est très probable que la série atteindra la plate-forme de Étoile +, puisqu’il appartient à la société Disney.

En revanche, en novembre 2021, la belle actrice Eva Longoria, qui incarne Gabrielle Solis, a annoncé qu’au cas où une nouvelle version ou une neuvième saison de Desperate Wives devait être réalisée, elle participerait avec Gladly, et maintenant après le première affiche a été publiée, on pense que l’actrice a donné un spoil sur ce qui allait arriver dans le futur.

Je meurs d’envie de me remettre à la place de Gaby. C’était le meilleur moment de ma vie. Quel cadeau ce programme a été pour moi. »

Plus tard dans une interview avec Good Morning Britain en 2021, il a ajouté :

Je m’ennuie d’être à sa place (Gabrielle Solis) et je ferais des retrouvailles sans réfléchir. J’adore cette émission, j’aime Marc Cherry, le créateur, j’aime les filles, alors oui, j’adorerais y participer. »

Ainsi, au cas où une neuvième saison se produirait, elle aurait 23 épisodes, car c’est une tradition à chaque saison depuis sa première en 2004.

En fait, le réalisateur Marc Cherry a annoncé il y a quelques semaines qu’il aimerait que la neuvième saison raconte une idée originale, cependant, suivant la même ligne de la série, avec laquelle il fait référence aux mêmes personnages.

De même, les fans ne savent pas de quoi il s’agira, car ils pensent que la série s’est bien terminée avec la saison huit.

La vérité est que personne ne s’attendait à cette nouvelle et, du coup, c’est devenu l’une des grandes incitations de 2022, car bien qu’il s’agisse de l’une des séries les plus populaires, beaucoup étaient déjà plus que sûrs qu’elle était terminée.