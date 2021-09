“Despierta América” ​​sera diffusé tous les dimanches

Univision “Despierta América” ​​commence ses émissions dominicales à partir de ce dimanche 19 septembre.

Univision présentera demain, dimanche 19 septembre, l’édition dominicale de son émission matinale emblématique et primée « Despierta América ». L’émission d’information sera diffusée tous les dimanches à partir de 20 h 00 HE.

Animé par María Antonieta Collins, Raúl González, Jackie Guerrido et avec Carolina Rosario comme présentatrice de nouvelles, le nouveau programme présentera une couverture de l’actualité, de nouveaux segments uniques, des histoires inspirantes pour toute la famille et bien plus encore.

“Despierta América” ​​est l’un des programmes les plus regardés à la télévision en langue espagnole, son succès se reflète dans chacune des exclusivités qu’ils ont accordées au cours de vingt-cinq ans de diffusion sur Univision.

« Depuis plus de 25 ans, tous les jours de la semaine, ‘Despierta America’ est l’émission matinale préférée en Amérique latine. Nous continuons à divertir et à informer notre public avec le contenu dont ils ont besoin pour être motivés et réussir. Maintenant, nous nous développons avec ‘Despierta América en Domingo’ et nous apportons le contenu préféré de notre public au dimanche matin afin qu’ils puissent en profiter avec toute la famille », a déclaré Luz María Doria, vice-présidente et productrice exécutive de Despierta América.

Le talent et le charisme de Jackie Guerrido reviennent à « Despierta América » avec des émissions spéciales chaque dimanche. Auparavant, Guerrido était la journaliste météo de l’émission matinale Univision, ce qui lui a valu l’amour et le respect de milliers d’Hispaniques aux États-Unis.

Pour sa part, le talent de nouvelles de María Antonieta Collins sera la clé du nouveau cycle dominical de “Despierta América” ​​dans les matins d’Univision.

Raúl González est le seul animateur masculin qui fera partie de l’émission matinale d’Univision chaque dimanche, tandis que Carolina Rosario se concentrera sur les événements d’actualité pour tenir le public aussi informé que possible.

Ce qu’il faut savoir sur la première de l’édition dominicale de « Despierta América » sur Univision :

JOUR DE PREMIÈRE : dimanche 19 septembre 2021

HEURE DE TRANSMISSION : 22h00, heure de l’Est.

CANAL DE TRANSMISSION : Univision, consultez votre guide de programmation local pour la chaîne du grand réseau de télévision de langue espagnole.

FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : Tous les dimanches.

SUR QUEL EST LE NOUVEAU FORMAT DESPIERTA AMERICA CONCENTRÉ : Le nouveau programme présentera une couverture médiatique, des segments nouveaux et uniques, des histoires inspirantes pour toute la famille et bien plus encore.

PRÉSENTATEURS : María Antonieta Collins, Raúl González, Jackie Guerrido et Carolina Rosario.

O VOIR LE SPECTACLE EN DIRECT : Le public pourra le voir complètement en direct via le signal du câble Univision ou via l’application Univision Now.

“Despierta América”, l’émission télévisée préférée de tous les hispaniques aux États-Unis

« Despierta América » est l’émission matinale en espagnol la plus populaire du pays. Gagnant à deux reprises du Daytime Emmy pour l’émission du matin exceptionnelle en espagnol, sa forte dose de divertissement et son contenu culturellement pertinent ont créé une formule réussie.

Qu’il s’agisse d’actualités de dernière minute, de conseils pour éduquer les enfants, de reportages à caractère humain, de la météo ou tout simplement pour commencer la journée accompagné de ses chauffeurs, « Despierta América » propose les informations nécessaires pour le début de la journée.