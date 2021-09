Desplome de precio en Amazon pour une tablette Lenovo de 10″

in

El equipo del que estamos hablando cuenta con un panel IPS de 10,3 pulgadas que ofrece una calidad bastante buena ya que su resolución llega a Full HD. Esto qué significa exactamente? Pues que vas a disfrutar una definición muy alta con cualquier aplicación que desees ejecutare, incluso, al visualizar contenidos multimedia que puedes tener almacenados en el interior del tablet o acceder a ellos de forma online (un par de ejeplos de estos de estos de las v plateformas en streaming como por ejemplo YouTube ou Amazon prime Video). El caso es que vas a Disfrutar à la perfection con la pantalla utilizada con sus 330 nits de brillo.

La oferta existente para comprar el tablet Lenovo M10 FHD Plus est disponible en Amazon y te permite paiement unique 169,92 euros, una cifra que creemos de lo más sensata ya que el producto es bastante complete como por ejemplo demuestra que su capacidad de almacenamiento es de 64 GB que puedes ampliar mediante el uso de tarjetas microSD de hasta 256 gigas. Te dejamos el enlace de compra que tienes que utilizar tranquilamente desde casa para aprovechar el descuento y, además, existe el añadido adicional de no tener que Pagar nada por los gastos de envío.

Options d’utilisation de la tablette Lenovo

Prácticamente cualquier cosa que desees hacer con el dispositivo vas a conseguirlo con una experiencia de uso bastante buena. Evidentemente no estamos ante el tablet más potente que puedes encontrar actualmente en el mercado, pero su processeur MediaTek Helio P22T es de lo más capaz a la hora de ejecutar cualquier app. Además, y este sí que es un buen detalle este producto, la RAM de 4 Go, por lo que el sistema operativo Android que utiliza funciona a las mil maravillas -siendo esto así incluso si tienes muchas cosas ejecutándose a la vez-.

El caso es que si desseas editar alguna imagen; ejecutar una buena cantidad de juegos; o disfrutar de películas y series con una alta resolución vas a poder conseguirlo sin el más mínimo problema y, además, sin tener que sufrir están los retardos que aparecen cuando la capacidad del dispositivo no es lo suficientemente buena tiene problemas con el software. Esto no te va a suceder con el tablet Lenovo M10 FHD Plus.

Une autonomie bastante convaincante

Este es un detalle bastante importante a la hora de no acabar cansándote de tener que buscar constantemente un enchufe cuando te llevas el tablet de un lado a otro. El caso, es que debido al amperaje de la batería integrada y aún hardware que se comporta bastante bien en el apartado energético, vas a poder superar las ocho horas sin tener que colocar el cable USB que se utiliza para cargar la batería. Por cierto, todo lo que hemos comentado no hace que el peso de este modelo sea especialmente alto, ya que se queda únicamente 460 grammes.

Con acabado metálico que transmite una buena calidad y sin faltarle un par de cámaras a este tablet que permiten realizar visioconférences de forma cómoda con este tablet Lenovo, en el apartado de la conectividad no vas a tener problema para poder acceder a Internet desde cualquier lugar ya que dispone de Wifi y, como non, también encontrarás Bluetooth para poder dar uso a todo tipo de accesorios sin poner cable alguno por medio.