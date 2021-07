“Despote et grossier”, Lucía Méndez en témoigne des “mauvais traitements”

“Despote et grossière”, Lucía Méndez attestée par des “mauvais traitements” | Instagram

“Despota et grossier”: Dès le premier jour, Lucía Méndez a déjà fait face à de sévères critiques de la part d’un de ses collaborateurs, le maquilleur Caleb Campos, qui raconte son expérience amère avec le “diva de la télévision“.

Lucía Méndez, qui a commencé sa tournée de concerts “Divas“Avec Roció Banquells, Manoella Torres et Dulce aux Etats-Unis, il fait déjà face à de fortes polémiques alors qu’il vient de rejoindre le casting des premiers chanteurs.

Caleb Campos, qui était chargé de réparer le actrice de télévision, cinéma et théâtre, Lucie Mendez, qui se produirait lors d’un concert à El Paso, au Texas.

La maquilleuse professionnelle aurait une mauvaise impression de la Mexicaine, Lucía Leticia Méndez Perez, et à travers une transmission qu’il a faite, le styliste a détaillé la mauvaise expérience qu’il a eue en travaillant avec elle le jeudi 22 juillet dernier, un jour qui a apparemment eu le “la pire affaire de toute sa carrière.”

Cela peut vous intéresser Paraliza Lucía Méndez dans Hoy: “Il a parlé avec le dieu aztèque”

Que s’est-il passé?

Caleb mentionne que depuis le début, la star, quelle qu’elle soit “Visage du héraut du Mexique“(1972), il s’est comporté avec beaucoup de mépris, d’abord en soulignant son physique et plus tard a commencé à critiquer la ville.

Le maquilleur, qui a non seulement collaboré avec le célèbre mais avec d’autres célébrités, souligne qu’à cette époque il a dû prendre ses affaires et partir, mais il ne l’a pas fait par respect pour son métier.

Des commentaires tels que « eh bien, arrête de manger des tamales comme ça si tu es en forme », ceci, d’après le chanteur et femme d’affaires asseyez-vous à un endroit différent de celui que la maquilleuse avait indiqué pour pouvoir bouger librement.

L’actrice connue de feuilletons tels que “Viviana”, “L’étrange retour de Diana Salazar”, entre autres mélodrames, n’a pas cessé de faire des commentaires sur le fait de devoir perdre du poids pour aller où il voulait.

Plus tard, il a critiqué son travail, l’accusant « qu’il ne savait pas ce qu’il faisait et qu’il ne savait pas comment se maquiller de la bonne manière », plus tard il a commencé à parler des parasites de la ville où il se produirait : « El Paso”, raconte la maquilleuse.

Il a dit que c’était une ville sans vie, que tout est seul, que c’est moche, que la nourriture est moche, que le guacamole est moche. Il a insulté tout El Paso et moi : « Écoutez, madame, nous vous donnons de l’argent pour venir chanter ici, a déclaré Campos.

Cela peut vous intéresser Intérêt romantique ? Lucía Méndez parle de “La Vero”

De plus, il convient de mentionner que la production de “Divas” n’a pas payé pour son travail, puisqu’ils avaient accepté de le faire, il était prêt à le faire pour les avantages qu’il aurait en retour et pour l’amour de sa carrière. , sans savoir qu’il finirait par le regretter.

La friction ne s’est pas arrêtée là puisque l’artiste originaire de León, Guanajuato, qui a 66 ans, a fini par lui dire qu’elle ne “savait pas se maquiller et qu’elle devait faire attention à elle”.

Caleb assure qu’il a essayé de calmer la situation pour pouvoir finir son travail et l’a prévenu qu’autrement il la laisserait continuer seule en charge de son maquillage, au bout de quelques instants, Méndez est revenu pour l’insulter ainsi que l’endroit où il faire le spectacle.

Pendant la répétition, Lucía Méndez n’arrêtait pas de montrer sa colère et devant toute la production de Divas, se retournait et lui montrait du doigt en lui disant de ne pas oser l’enregistrer pour le moment.

“Diva” et “infâme”

Je suis au téléphone avec mon assistante, je lui montre qui est Dulce, qui est Rocío, je lui montre tout.

Et (Lucía Méndez) se tient avec le micro devant tout le groupe : de son guitariste, la chorus girl, des autres chanteurs de toutes les personnes et de la production qui étaient sur place. Il s’arrête et me crie dessus et me fait remarquer : “Tu ferais mieux de ne pas enregistrer, qu’est-ce qui ne va pas chez toi ?”

À ce moment, Caleb a indiqué qu’il ne l’enregistrait pas et a quitté les lieux.

Cela peut vous intéresser Hacked! Yanet García dénonce son profil sur la toile

Après cette mauvaise expérience, la maquilleuse a fait appel à ses confrères pour que leur amour pour leur métier ne les amène pas à permettre à leurs clientes, même s’il s’agit d’artistes de renom, de les maltraiter et moins s’ils ne recevaient pas de paiement et a finalement conclu avec un message à l’auteur de “Votre fête est terminée”: “Vous êtes une personne grossière et infâme”