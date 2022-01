Desserrez les cordons de la bourse | Critique de livre – Le mythe du déficit : la théorie monétaire moderne et la naissance de l’économie populaire par Stephanie Kelton

Comment réagiriez-vous si vous voyiez une personne de six pieds de haut se pencher en marchant dans une pièce de plus de huit pieds de haut ? Cela semblerait étrange et on peut conclure que la personne le fait par habitude ou est trop prudente. C’est le sens que l’on a quand on regarde les déficits publics où les gouvernements ont tendance à être trop prudents dans leurs dépenses au point que la croissance en pâtit. C’est l’idée que Stephanie Kelton défend avec force dans le livre The Deficit Myth.

Ce livre résonnera aujourd’hui dans tous les pays car à l’heure d’une pandémie où l’économie mondiale est en plein désarroi, il y a un appel à plus d’action fiscale. En fait, en Inde, on a le sentiment que le gouvernement peut faire plus et ne pas s’en tenir au dogme de la FRBM et essayer de faire en sorte que les équilibres budgétaires ne soient pas affectés par des dépenses supplémentaires. Il ne faut pas penser à ce que disent les agences de notation car tout le monde travaille à la relance de son économie.

Kelton appartient à ce qu’on appelle la théorie monétaire moderne, qui a gagné beaucoup de popularité, mais pas d’acceptation, dans la même mesure qu’elle plaide pour des déficits budgétaires plus importants avec de bonnes raisons. Les gouvernements ne sont pas comme les individus et peuvent dépenser sans penser à leurs revenus.

Dans le pire des cas, ils peuvent imprimer plus de devises et rembourser leur dette. C’est un mythe qu’ils ne devraient pas vivre au-dessus de leurs moyens.

De même, c’est aussi un mythe que des déficits plus élevés conduisent à une augmentation de la dette qui pèse sur les générations futures. C’est selon elle un argument très faible. Après la guerre mondiale, les pays ont enregistré d’importants déficits et ont contribué à une croissance soutenue. Les générations futures en ont profité. Par conséquent, les gouvernements ne devraient pas hésiter sur de telles dépenses. Cela vaut également pour des pays comme l’Inde où la dette est en monnaie locale et où il n’y a aucun problème à utiliser les réserves de change pour le service de la dette. Nous devons dépenser sur les bonnes priorités.

Sa conviction est qu’il existe plusieurs déficits aux États-Unis, ce qui est également le cas en Inde. Il y a pénurie d’emplois qui se traduit par une baisse de l’épargne qui affecte les perspectives de croissance future. De même, il existe une pénurie ou des déficits en matière de santé et d’éducation qui affectent la vie, en particulier des groupes à faible revenu. Comment abordons-nous ces problèmes? Cela doit passer par l’action positive, c’est-à-dire les dépenses à grande échelle du gouvernement. En Inde, nous avons vu que le conservatisme dans les dépenses a conduit à une augmentation des inégalités et de la pauvreté.

Un programme de transferts monétaires pour les pauvres est critiqué comme étant un aléa moral, alors que personne n’évalue si les réductions d’impôts pour les entreprises donnent ce qu’elles sont censées faire : l’investissement. Il est clair qu’il y a deux poids deux mesures. Les exonérations de prêts pour les agriculteurs sont erronées, mais la restructuration des prêts des entreprises est prudente et essentielle avec la justification qu’ils sont les moteurs de la croissance.

En fait, l’argument communément admis selon lequel les déficits conduisent à l’inflation n’est en réalité pas fondé sur des bases solides qu’elle appelle un autre mythe. Si nous regardons l’Inde aujourd’hui, il y a une inflation causée par des pénuries d’approvisionnement et des chocs du côté agricole, ce qui n’a rien à voir avec les déficits du gouvernement. Les arguments de l’auteur sont convaincants et présentent des points de vue alternatifs sur les finances publiques.

Madan Sabnavis est un économiste indépendant

Le mythe du déficit : théorie monétaire moderne et naissance de l’économie populaire

Stéphanie Kelton

Hachette

Pp 325, Rs 799

