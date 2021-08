Destin de l’Afghanistan : le poids lourd des talibans va bientôt s’essouffler

Une guerre civile en Afghanistan débordera presque certainement sur la grande ceinture pachtoune au Pakistan (Pachtunistan) – un véritable cauchemar pour le Pakistan. (Photo d’archive : .)

Par le colonel Ronnie Rajkumar,

Une demande sérieuse – s’il vous plaît, ne nous exagérons pas sur le sort de l’Afghanistan. Tout le monde, sauf tout le monde, regarde avec une fascination morbide une nation qui est censée s’effondrer sous l’assaut des talibans et ce qu’un régime taliban pourrait signifier pour l’Inde. La bataille sera terminée quand elle sera terminée et il reste encore du chemin à parcourir avant que les talibans puissent déclarer la République islamique d’Afghanistan comme l’Émirat islamique d’Afghanistan. Le peuple afghan est résistant et ce n’est qu’une rediffusion d’un film qu’il a vu et vécu au cours des siècles. Ce sont des survivants et ils continueront à se battre et ils survivront et combattront cette guerre comme une guerre citoyenne. Le poids lourd des talibans commencera à perdre de la vitesse et de l’élan alors que la bataille se résume désormais à un combat pour les centres urbains et les capitales provinciales – et c’est là que vivent 30 % de la population afghane et ce sont les plaques tournantes de la gouvernance et du commerce sans lesquelles aucun la victoire est complète. La bataille se transformera d’une bataille asymétrique mobile dans des zones rurales ouvertes où les talibans excellent dans la guerre de petites unités à une bataille statique d’investissement des centres urbains qui nécessite des chiffres et du temps – et c’est là que l’ANDSF est forte, enracinée et bénéficie support public. Et maintenant, ils ont à nouveau le soutien aérien des États-Unis – au moins peut-être jusqu’au 11 septembre, mais les chances sont peut-être plus longues jusqu’à ce que les talibans sentent que le point d’inflexion pour une victoire militaire décisive s’éloigne et qu’il vaut peut-être mieux maintenant parler d’un position de force avant même que cela ne soit perdu.

Les talibans peuvent s’emparer d’une ou deux capitales provinciales très éloignées de Kaboul (Lashkar Gah ou Kandahar), mais s’emparer des centres urbains et les conserver sont deux aspects diamétralement différents d’une opération militaire. Tenir signifie des troupes pour la défense et l’administration – ce qui nuit à la puissance de combat qui peut s’appliquer à d’autres points plus décisifs du conflit.

Nous pourrions donc trouver cette guerre sur le point d’aboutir à une trêve difficile avec un Afghanistan divisé en territoires tenus par les talibans et par le gouvernement. Cette situation pourrait déclencher une guerre civile qui sera destructrice et que le Pakistan cherchera à éviter à tout prix. Une guerre civile en Afghanistan débordera presque certainement sur la grande ceinture pachtoune au Pakistan (Pachtounistan) – un véritable cauchemar pour le Pakistan. Et qu’en est-il du Pakistan ? Ils ont toujours la ceinture tribale volatile des FATA qui abrite plus de 20 FTO sur lesquels ils n’ont aucun contrôle et dont l’un – le TTP – est en pleine recrudescence de la violence anti-Pak.

Dans tout ce mélange, nous avons l’IS (K) et l’AQ. Ils restent une puissante force terroriste insoumise en Afghanistan et chercheront à tirer parti de la guerre en cours entre les talibans et le gouvernement où la chaleur n’est pas concentrée sur eux. Comme ils sont de plus grandes marques dans la hiérarchie djihadiste internationale, ces groupes pourraient à terme, avec le recrutement local et l’afghanisation, éclipser les talibans en tant que puissance en Afghanistan. L’importante composante ouïghoure de l’EI, d’AQ et des talibans continuera de constituer une menace toujours présente pour la Chine et l’expansion du CPEC dans la région baloutche et, si prévu, en Afghanistan.

Encore une fois, l’effort ici n’est pas de minimiser l’importance de la récente poignée de main Taliban-Chine, mais d’évaluer de manière réaliste ce que cela signifie. C’est l’effort d’un groupe terroriste paria cherchant à établir ses références et sa pertinence auprès d’un public international sceptique et hostile. Et dans un mauvais quartier où les amis sont inexistants, la Chine semble la meilleure option pour le moment. Pour les Chinois, les talibans ne sont qu’un outil pour poursuivre leur expansion économique et un coin pratique pour s’assurer une emprise sur l’Afghanistan, puis s’étendre en Asie centrale et au-delà dans le cadre de leur stratégie « March West ».

Et tout ce qui reste est, si les choses tournent irrémédiablement au sud, sera-t-il une option pour un nouveau dépôt de la proposition Trump-Erik Prince en 2017 pour introniser des ex-entrepreneurs expérimentés et aguerris au combat (Blackwater maintenant Academi) ? Quelque chose sur les lignes des “Petits Hommes Verts” lors de l’annexion russe de l’Ukraine. Comme c’est le cas, les États-Unis avaient 16 000 sous-traitants civils en Afghanistan (maintenant évacués ou en train de le faire) principalement sur des tâches logistiques et techniques, un précédent est donc créé… ce n’est qu’une idée…

Et pourquoi l’Inde maintient-elle ce « silence stratégique » sur les Ouïghours ? Cherchons-nous toujours à apaiser la Chine et maintenons-nous que la diplomatie « ne leur ébouriffons pas les plumes ». Et après tout ce qu’ils ont fait pour torpiller les efforts de l’Inde au Conseil de sécurité des Nations Unies pour lutter contre le terrorisme d’État et tout ce qu’ils ont fait pour bloquer, tourner en dérision, traîner et gifler l’Inde à chaque occasion. Comme nous l’avons appris à notre détriment, la Chine ne respecte que la force, comme l’a prouvé l’incident de Galwan en juin dernier. Il est maintenant temps d’enlever les gants et de traiter avec la Chine comme ils auraient dû être traités à partir de 1962. L’Inde devrait officiellement et officiellement reconnaître la crise ouïghoure et se tenir ouvertement aux côtés d’autres nations pour condamner la politique de persécution de la Chine – et l’Inde avec le troisième la plus grande population musulmane a toutes les raisons légitimes de le faire. Cela a ses avantages – améliorer qualitativement le statut de l’Inde en tant que démocratie avec une voix de moralité, cela couperait le souffle à tous ces opposants qui condamnent l’Inde comme anti-islam, cela donnera une cause et un besoin à de nombreux VEO qui cibler ou prévoir de cibler l’Inde sur la question du Cachemire pour repenser sérieusement et cela déséquilibrera et neutralisera stratégiquement la rhétorique du Pakistan.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne avec 33 ans de service. Après sa retraite en 2008, il a travaillé avec un cabinet de conseil international en Afghanistan en tant que conseiller divisionnaire en sécurité basé à Kaboul. Formé à Kaboul en COIN (États-Unis) et Country Security Management (Pays-Bas) ), il a une vaste expérience sur le terrain de 11 ans en Afghanistan et dans la région. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

