‘Destination Fear’ revient avec une enquête sur un orphelinat hanté, obtenez un aperçu terrifiant exclusif

Destination Fear est de retour avec un tour de terreur des lieux les plus hantés du pays. Les explorateurs paranormaux Dakota Laden, Chelsea Laden, Tanner Wiseman et Alex Schroeder reviennent pour parcourir les terrifiantes routes secondaires des États-Unis lorsque de nouveaux épisodes de Destination Fear reviennent le samedi 6 novembre sur Travel Channel et discovery+, et PopCulture.com a un aperçu exclusif de la première.

L’équipe se rend à l’orphelinat hanté de Twin Bridges dans le Montana où elle prévoit de passer la nuit et d’essayer d’aller au fond de l’énergie sombre qui imprègne l’orphelinat abandonné. Dakota et Tanner essaient d’attirer les esprits pour jouer avec un ensemble de ballons dans le premier aperçu, mais finissent par être aveuglés par la terreur car ils découvrent que les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu’ils le pensaient au départ.

« Celui que j’ai entendu plus tôt, pouvez-vous s’il vous plaît entrer dans cette pièce et pousser un de ces ballons assez fort pour que nous sachions que c’est vous ? Tanner demande aux esprits tout en surveillant les températures autour de leur installation. Dakota intervient : « Si vous pouvez jouer avec ces ballons, nous pouvons apporter plus de jouets ; nous pouvons apporter plus de choses pour vous. Mais nous avons juste besoin de savoir que vous êtes là.

Demandant aux esprits de parler ou de se faire connaître, Dakota sent soudain un changement dans la pièce. « Je ne sais pas si c’est moi qui me déchaîne, mais de nulle part je ressens une présence vraiment étrange », a déclaré Dakota. Tanner le ressent aussi, le sentiment qu’ils sont « sur le point d’avoir des ennuis ». C’est un nouveau sentiment qui vient de naître pour eux deux, et Tanner le décrit comme le sentiment que « quelque chose sait que nous faisons intrusion dans leur espace ».

Les ballons semblent stables alors que les deux discutent s’ils sont simplement « psychiques » [themselves] out » avec le sentiment étrange quand soudain l’un apparaît, terrifiant à la fois Dakota et Tanner. Alors que les deux essaient de maîtriser leur peur, Tanner examine le lecteur thermique à la recherche de points froids et de signatures thermiques, mais il ne trouve rien. L’absence de toute lecture ne fait qu’ajouter au sentiment d’effroi de Dakota, comme il le dit, « Vissez ce mec, en fait foutez ça. Je n’aime pas ça. » Ne manquez pas les tous nouveaux épisodes de Destination Fear, qui débutera le samedi 6 novembre à 21 h HE sur Travel Channel et discovery+.