Destiny 2 à la recherche des étoiles | Tous les emplacements de vis Atlas

Destiny 2 à la recherche des étoiles est une nouvelle quête hebdomadaire dans Season of the Lost.

Vous êtes chargé de trouver des objets spécifiques éparpillés dans le monde, et en échange de votre peine, vous obtenez des récompenses plutôt intéressantes. Cette semaine est une arme de stase, donc ça vaut bien votre temps.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Tracing the Stars se réinitialise chaque semaine avec la réinitialisation habituelle, et nous mettrons à jour avec les nouvelles informations de quête lorsque cela se produira.

Destiny 2 à la recherche des étoiles | Comment commencer à tracer les étoiles



La quête commence après avoir terminé la mission d’ouverture de Season of the Lost, Wayfinder’s Voyage I, et déverrouillé le HELM. Une fois tout cela terminé, vous pouvez accéder à Tracing the Stars from the Compass.

Traversez le portail, puis parlez à Mara Sov. Elle vous demandera de trouver des vis Atlas dans la ville des rêves. Les emplacements changent chaque semaine, mais cette semaine sont Divalian Mists, à l’intérieur du secteur perdu de Drowned Bay, et la colonne vertébrale de Keres.

Destiny 2 à la recherche des étoiles | Emplacements des vis Atlas



Voici où trouver les vis Atlas de cette semaine

Emplacements des vis Atlas | Vis Atlas Divalian-Rheasilva



Une vis est sur le chemin vers Rheasilva. Téléportez-vous à Divalian Mists et commencez comme si vous vous dirigiez vers Rheasilva. Descendez de la route à gauche avant qu’elle n’entre dans la grotte et vous trouverez la vis appuyée contre la falaise.

Emplacements des vis Atlas | Vis d’Atlas Divalienne-Cimmerienne



Téléportez-vous à l’emplacement des Brumes Divaliennes et commencez à marcher vers la Cité des Rêves. Au lieu de grimper, entrez dans la grotte. La deuxième Vis est au fond de la grotte.

Emplacements des vis Atlas | Vis d’atlas de la baie noyée



Retournez encore une fois au point de réapparition et cette fois, entrez dans le secteur perdu de Drowned Bay. Traversez le secteur et tournez à droite dans la grotte au lieu de gauche dans la zone aquatique. La vis est également vers l’arrière de cette grotte.

Emplacements des vis Atlas | Colonne vertébrale de Keres Oracle Atlas Vis



Frayez-vous à nouveau dans les Brumes Divaliennes et voyagez vers Rheasilva (à nouveau). Traversez la grotte cette fois, entrez dans l’Oracle et montez dans la Tour. La vis est au sommet.

Emplacements des vis Atlas | Vis Atlas de l’île de la colonne vertébrale lointaine



Dirigez-vous vers l’ouest depuis l’Oracle jusqu’à ce que vous atteigniez la chaîne d’îles qui figurait dans la campagne Forsaken. Il y a un grand arbre sur l’une des îles au point indiqué sur la carte ci-dessus, et vous trouverez la vis à proximité. Destiny 2 à la recherche des étoiles | Comment terminer Tracer les étoiles

Avec toutes les vis Atlas en main, commencez la mission Hollow Coronation de HELM. Parlez à Mara, puis déposez vos vis comme demandé. Interagissez à nouveau avec la boussole au HELM et vous obtiendrez votre récompense de canon à main Stasis.

C’est une période chargée pour Destiny 2. Non seulement Season of the Lost introduit une multitude de changements dans le jeu, mais l’extension tant attendue Witch Queen est juste à l’horizon, avec de nouveaux mécanismes surprenants en magasin.