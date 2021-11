Destiny 2 a rendu Xur bon à nouveau

Pour certains, il est un agent cryptique des Neuf. Pour d’autres, il est le gars Exotic Engram. Mes amis l’appellent Pasta Face. La plupart le connaissent sous le nom de Xur, et après des années d’obsolescence, il est à nouveau un centre d’attention hebdomadaire dans l’univers de Destiny 2. Ça fait du bien de le retrouver.

Les marchandises de Xur ont connu de nombreuses évolutions différentes entre la sortie en 2014 du Destiny original et maintenant, mais pendant une grande partie de l’année écoulée et même au-delà, il était devenu un peu une réflexion après coup pour de nombreux joueurs. Le pool d’engrammes exotiques pour lequel il était célèbre était devenu si grand, avec tant de sources alternatives, qu’il était rare qu’il vende quelque chose 1) de bon et 2) que la plupart des joueurs n’avaient pas déjà.

Cette fois dans Destiny 1 où il a vendu le lance-roquettes Gjallarhorn joyeusement surpuissant et très recherché était un lointain souvenir. Le plus souvent, Xur s’est senti comme un vendeur de voitures d’occasion renversant des exotiques familiers sur la promesse d’une augmentation de deux ou trois points de leur liste de statistiques globale.

Tout a changé lorsque la saison actuelle des perdus de Destiny 2 a été lancée fin août. Depuis lors, Xur a vendu un ensemble d’armes légendaires avec des rouleaux organisés et une armure relativement élevée qui n’est plus disponible pour gagner ailleurs dans le jeu. C’était un petit ajustement mais révélateur. Il ne se passe pas un vendredi sans que je ne me contacte avec l’extraterrestre d’au-delà de la ceinture d’astéroïdes pour voir ce qui se passe. Parfois, il offre des rouleaux décents sur des armes que je n’ai jamais vraiment chassés, et d’autres fois, il donne de l’or absolu.

L’exemple le plus notable en est le week-end du 17 septembre. Parmi les curiosités proposées, il y avait un canon à main Bottom Dollar arborant à la fois les avantages Outlaw et Dragonfly. Pour les non-initiés, Outlaw permet à votre arme de recharger rapidement après quelques tirs à la tête, tandis que Dragonfly fait en sorte que ces tirs à la tête fassent exploser les ennemis et infligent des dégâts solaires à tout ce qui les entoure.

Inutile de dire que c’est une combinaison très amusante et très puissante sur une arme à feu qui est pénible à cultiver (elle ne tombe que du mode Gambit de Destiny 2 que certaines personnes n’apprécient pas et que tout le monde déteste). Ce n’était pas comme gagner à la loterie, mais c’était comme obtenir un billet à gratter et révéler l’un de ces symboles spéciaux qui en font automatiquement un gagnant.

Toutes les semaines ne sont pas aussi remarquables, mais le fait que cela puisse être fait que tout le monde vérifie à nouveau. C’est ainsi que vous vous retrouvez avec l’une des histoires les plus insolites de l’histoire récente de Destiny 2: les joueurs prenant Xur en otage. Comment ont-ils fait exactement ? Eh bien, tout a commencé le week-end avant Halloween lorsque les joueurs ont découvert que Xur vendait un canon à main True Prophecy avec télémètre et charge utile chronométrée. Le premier avantage rend l’arme viable à de plus longues distances tandis que le second fait exploser les balles dans les visages des adversaires et provoque ainsi beaucoup de recul. En d’autres termes, c’est un « god roll » PVP, une de ces combinaisons difficiles à surpasser et qui l’emportera contre la majorité des affrontements de moindre importance.

C’était tellement bien, en fait, que les joueurs ont décidé qu’ils ne pouvaient pas laisser Xur partir avec, du moins pas tout de suite. Dans les années passées, Xur est parti le dimanche. Maintenant, il part juste avant la réinitialisation hebdomadaire de Destiny 2 mardi. Fin octobre, des joueurs l’ont kidnappé jusqu’à jeudi. Ils l’ont fait en se tenant simplement à côté de lui tout le temps afin que le jeu ne puisse pas se mettre à jour. Quand quelqu’un avait besoin de partir, quelqu’un d’autre prenait sa place. Tout un Discord a été créé pour coordonner les changements. Des dizaines de personnes ont dansé, se sont embrassées et ont acheté l’arme. Une personne a même essayé de faire de Venmo le cerveau derrière tout cela pour le déjeuner. Seulement dans Destiny, mec.

Beaucoup d’encre numérique a été déversée pour documenter les exploits hebdomadaires de Xur. Même après que Bungie ait décidé de commencer à mettre son emplacement hebdomadaire dans le jeu, le flot de « Où est Xur? » les messages ont persisté grâce à l’emprise mortelle des algorithmes de recherche de Google sur Internet. Bungie a ensuite inversé le cours, reconnaissant peut-être qu’il faisait plus frais quand il allait et venait à sa guise. Maintenant, au moins, les gens ont une raison de recommencer à le chercher. Vive les pâtes Face.