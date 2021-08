Destiny 2 Alignement Astral | L’alignement astral ne fonctionne pas et comment y remédier

Alignement astral de Destiny 2 est la nouvelle activité de la saison disponible jusqu’en février 2022, date de sortie de l’extension Witch Queen.

Cela fait également partie de la nouvelle quête Wayfinder’s Voyage de la saison, mais il y a un léger problème. Vous ne verrez probablement pas l’activité jusqu’au bout la première fois, du moins jusqu’à ce que Bungie l’ait corrigée.

Destiny 2 Alignement Astral | L’alignement astral ne fonctionne pas



Cela vaut peut-être la peine d’attendre que Bungie publie des correctifs. Au moment de la publication, Astral Alignment a au moins trois bugs importants qui peuvent vous empêcher de terminer la quête.

Si vous rencontrez l’un de ces bogues, la seule façon de procéder jusqu’à ce que Bungie le corrige est de quitter le défi et de redémarrer.

Comment terminer l’alignement astral de Destiny 2 | Chargez la boussole



La première tâche est simple. Vainquez les vagues ennemies qui envahissent la zone de chargement, puis insérez votre boussole dans la borne du chargeur pour démarrer la phase deux.

Notez que certaines missions d’Alignement Astral se chargent avec un bug et vous collent dans un match existant. Si votre alignement astral commence sans que vous combattiez des ennemis près du puits aveugle, il s’agit probablement de l’une de ces missions bugguées. Épargnez-vous la peine et quittez le match immédiatement pour réessayer.

Comment terminer l’alignement astral de Destiny 2 | Réduire les failles prises et activer la balise



La prochaine étape vous oppose également à des vagues d’ennemis, mais votre objectif cette fois est un type spécifique de Taken. Ciblez ceux avec des cercles au-dessus de leur tête et récupérez l’essence prise qu’ils laissent tomber.

Utilisez l’essence dans les failles où les prises apparaissent pour terminer cette phase. Préparez-vous cependant à ce que des ennemis plus difficiles surgissent pendant cette partie.

Destiny 2 Alignement Astral | Empêcher la récolte d’éther



La récolte d’éther est un autre aspect qui pourrait être buggé. La plupart des joueurs signalent que cette branche les empêche presque toujours de terminer la quête, bien que certains soient toujours capables de la terminer.

Si votre quête se déroule comme prévu, voici ce que vous demande Prevent the Ether Harvest. Votre objectif est de protéger le moissonneur des orbes bleus qui l’attaquent et de défendre les Serviteurs. L’emplacement de la récolteuse change au cours de la phase, alors attendez-vous à être souvent en mouvement.

Destiny 2 Empêche le bogue de la récolte d’éther



Bungie a reconnu un problème avec cette phase et travaille sur un correctif qui devrait être mis en ligne vers 13 h 00 HAE / 18 h 00 BST le 25 août. D’ici là, ou si le correctif ne résout pas le problème, vous devrez quitter le rencontrez et redémarrez l’Alignement Astral.

Destiny 2 Alignement Astral | Installer les piles



Cette branche de l’Alignement Astral est un peu plus active. Vous devez amener les batteries au centre de la scène pour les recharger tout en repoussant plus de hordes de Taken. Le grand Taken with shields ne subira pas de dégâts tant que vous n’aurez pas fini de charger les cellules, mais il y a un problème à le faire.

Le transport de piles vous ralentit et vous êtes affligé du statut Épuisé pendant une courte période après 18 secondes de transport. Épuisé signifie que vous ne pouvez rien transporter d’autre pendant les 10 prochaines secondes, vous devrez donc planifier avec votre équipe pour terminer cette phase en temps opportun sans mourir.

Destiny 2 Installer le bogue des piles



Parfois, les batteries n’apparaissent pas réellement ou, si elles le font, les ennemis peuvent les faire tomber de la carte. Comme pour les autres bogues, le seul correctif actuel pour ce bogue est la fermeture et le redémarrage. Bungie n’a encore rien dit à propos de celui-ci, bien qu’un correctif soit probablement en passe de résoudre tous les problèmes.

Si vous avez pu terminer la quête, la prochaine étape consiste à poursuivre la nouvelle quête Destiny 2 Wayfinder’s Voyage. Assurez-vous de commencer à tracer les étoiles après avoir terminé le voyage I de Wayfinder pour récupérer l’objet de cette semaine, un canon à main Stasis. Les armes et les aspects Stasis ont reçu un buff cette saison, cela vaut donc la peine d’être ajouté à votre arsenal.